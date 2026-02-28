Sinner senza sosta, è già arrivato in California: subito in campo e primo allenamento a Indian Wells

Jannik Sinner riparte da Indian Wells. Sempre che un 4 volte campione Slam, fresco trionfatore alle Finals e numero 2 al mondo abbia bisogno di "ripartire" . Eppure, il ko in semifinale a Melbourne e l'uscita di scena ai quarti di Doha, hanno messo in allerta una folta schiera di appassionati che per giudicare i primi due (sì, due) risultati stagionali dell'altoatesino, hanno pensato bene di ricorrere al termine "crisi", anziché riflettere sul corso naturale degli eventi che prima o poi interessa le sorti di ogni sportivo al mondo di qualsivoglia disciplina, dai tempi del pancrazio nell'Antica Grecia fino all'avvento dello sport secolare. Doverosa parentesi: dopo il trionfo a Wimbledon nel 2024, il nuovo Career Golden Slam Carlos Alcaraz si aggiudicò solamente il 500 di Pechino (2 ottobre). Ma considerata la "rinascita" dello spagnolo, sembra sia trascorsa una decade. Quanto al diretto rivale in graduatoria, che guarda ora alla vetta da una distanza di 3150 punti, è tuttavia chiamato a rilanciare la corsa verso le prossime finali in agenda , ovvero i 1000 di Indian Wells (4-17 marzo) e Miami (18-29 marzo). Così, Jannik è già sceso in campo all'Indian Wells Tennis Garden - dove non ha mai raggiunto l'ultimo atto - per iniziare la preparazione al debutto. A seguirlo c'è Darren Cahill , non invece Simone Vagnozzi , che tornerà al suo fianco al Masters in Florida.

Sinner a Indian Wells

L'ultima partecipazione di Sinner a Indian Wells rimanda al 2024, anno in cui si arrese ad Alcaraz in semifinale per 6-1, 3-6, 2-6. Così anche la stagione precedente, che li vide cedere al penultimo atto con lo score 6-7, 3-6. Nel 2022 si ritirò ai sedicesimi (avrebbe dovuto affrontare Nick Kyrgios) e al debutto nel 2021 cadde ai sedicesimi contro Taylor Fritz per 4-6, 3-6. È invece saltata la partecipazione del 2025 a causa della squalifica comminata dalla Wada per il caso Clostebol.

Indian Wells: il sorteggio

Si terrà nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 marzo il sorteggio di Indian Wells, che nel 2025 ha visto trionfare Jack Draper. Al via dunque il 4 marzo i primi incontri del tabellone principale, con le teste di serie che come da regolamento accederanno direttamente al secondo turno in programma venerdì 6. Oltre alla testa di serie numero 1 e al suo "vice" in graduatoria, risponderanno all'appello anche Novak Djokovic, Alexander Zverev e il numero 2 d'Italia Lorenzo Musetti.

Sonego dà forfait

Continua il momento non felice di Lorenzo Sonego, fermo oramai da oltre cinque settimane per un infortunio al polso. L'ultimo match giocato dal 30enne torinese è stato quello di secondo turno agli Australian Open — lo scorso 22 gennaio — perso contro Lorenzo Musetti. Già in quella partita il piemontese era sembrato non essere al meglio, anche se nelle dichiarazioni post match aveva minimizzato. E invece con lo swing sulla terra sudamericana è apparso chiaro che il problema esisteva eccome: sono via via arrivati i forfait prima a Buenos Aires, poi a Rio de Janeiro e quindi a Santiago. Ora è arrivata la rinuncia anche al primo Masters 1000 della stagione.