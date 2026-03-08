Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo reale

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Dopo il comodo debutto contro Svrcina, Jannik Sinner torna in campo oggi nel Masters 1000 di Indian Wells per cercare l'accesso agli ottavi di finale. Sulla sua strada il canadese Denis Shapovalov (numero 39 al mondo), tra i due si tratta della terza sfida in carriera con l'ultimo precedente vinto da Jannik - in rimonta - l'anno scorso agli US Open. Un Sinner che arriva alla partita in fiducia: "Abbiamo giocato l'ultima volta allo US Open ed è stata una partita difficile. Sarà un match duro. Sono comunque felice di essere tornato qui e spero di poter giocare un buon tennis: dovrò farlo per vincere". Il vincente della sfida affronterà agli ottavi chi uscirà dal duello tra il beniamino di casa Tommy Paul ed il giovane talento brasiliano Joao Fonseca.
Sinner-Shapovalov: diretta tv e streaming
La sfida tra Sinner e Shapovalov, valida per il 3° turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma questa sera come terzo match sullo Stadium 1 con inizio previsto verso le 22:10 circa. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Segui Sinner-Shapovalov LIVE sul nostro sito
Sinner-Shapovalov: i precedenti
Sinner e Shelton si sono affrontati a livello Atp 2 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 1-1. L'ultima sfida risale al 2025 con il successo in 4 set dell'altoatesino al 3° turno degli US Open
2021 - Australian Open (R128): Shapovalov 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4
2025 - US Open (R32): Sinner 5-7, 6-4, 6-3, 6-3