Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo reale

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Dopo il comodo debutto contro Svrcina, Jannik Sinner torna in campo oggi nel Masters 1000 di Indian Wells per cercare l'accesso agli ottavi di finale. Sulla sua strada il canadese Denis Shapovalov (numero 39 al mondo), tra i due si tratta della terza sfida in carriera con l'ultimo precedente vinto da Jannik - in rimonta - l'anno scorso agli US Open. Un Sinner che arriva alla partita in fiducia: "Abbiamo giocato l'ultima volta allo US Open ed è stata una partita difficile. Sarà un match duro. Sono comunque felice di essere tornato qui e spero di poter giocare un buon tennis: dovrò farlo per vincere". Il vincente della sfida affronterà agli ottavi chi uscirà dal duello tra il beniamino di casa Tommy Paul ed il giovane talento brasiliano Joao Fonseca.