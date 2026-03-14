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Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Indian Wells in tempo reale

L'azzurro sfida il tedesco nella semifinale del primo Masters 1000 della stagione: i precedenti e tutto quello che c'è da sapere
2 min

Sarà ancora una volta Sinner contro Zverev, un match diventato ormai un grande classico del tennis. I due, non prima delle 21.30 italiane, si contenderanno il pass per la finale di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione con un montepremi di 9.415.725 dollari in corso di svolgimento sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Fin qui l'azzurro non ha concesso nemmeno un set e ha eliminato uno dietro l'altro Svrcina, Shapovalov, Fonseca e Tien. Per il 24enne di San Candido si tratta della terza semifinale in questo torneo che, però, non ha mai vinto. Jannik vuole anche mettersi alle spalle un avvio di 2026 altalenante che lo ha visto uscire di scena all'Australian Open, dove aveva vinto nel 2024 e nel 2025, in semifinale contro Novak Djokovic, mentre il suo cammino a Doha si è interrotto ai quarti contro Mensik. Il tedesco, invece, dopo aver estromesso dalla competizione Berrettini all'esordio, ha chiuso al terzo set contro Nakashima prima di avere la meglio anche su Tiafoe e Fils

Sinner-Zverev: diretta tv e streaming

La semifinale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma non prima delle 21.30 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sono 10 i precedenti tra i due tennisti e il bilancio vede avanti l'italiano con sei successi a quattro, gli ultimi cinque di fila e ben quattro arrivati nel 2025, con l'altoatesino che ha concesso un solo set all'avversario. Insomma, l'inerzia è tutta dalla parte dell'azzurro ma occhio a sottovalutare il numero quattro al mondo

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