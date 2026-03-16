Sinner scopre “il paradiso del tennis”, poi la dedica all’altro fenomeno: “Grazie Kimi Antonelli”

INDIAN WELLS (Stat Uniti) - Jannik Sinner non fallisce la finale degli Indian Wells, batte Daniil Medvedev in due set, alza il primo trofeo della stagione (1° in carriera sul cemento californiano) e riprende l'inseguimento al primo posto di Carlos Alcaraz. La soddisfazione del tennista azzurro nel post-partita: "Vincere qui è speciale. Giocare davanti a un pubblico come questo lo rende ancora più incredibile. Ora capisco perché questo è il paradiso del tennis. È bello vederti di nuovo giocare a questo livello (rivolgendosi al russo) . So che ti alleni molto, molto duramente. Hai con te un grande team. Continua così, continua a spingere. Ti auguro solo il meglio per la stagione".
"Grazie per continuare a spingermi"
L'azzurro ha poi omaggiato "il mio team, gli amici e la famiglia che è a casa: voglio ringraziarvi perché continuate a spingermi oltre i miei limiti. Siamo arrivati qui molto, molto presto per prepararci a questo momento e ora è ancora più speciale tenere in mano questo bellissimo trofeo".
Elogio a Kimi Antonelli
Sinner infine ha voluto chiudere la sua intervista facendo i complimenti per Kimi Antonelli, il primo pilota italiano ad aver vinto un gran premio di Formula 1 dal 2006, che ha avuto modo peraltro di incontrare alle Nitto ATP Finals 2025: "Sono un grande appassionato di Formula 1, e oggi è stata una giornata speciale per l’Italia. Avere un giovanissimo italiano, Kimi, che riporta l’Italia in cima è fantastico. Quindi grazie. Grazie, Kimi. Grazie, Formula 1. Ci vediamo tutti l’anno prossimo". Un omaggio al pilota della Mercedes iniziato dal rituale della firma sulla telecamera a fine partita con un "Grande Kimi".
Medvedev: "I campi erano veloci, mi avete ascoltato"
Sopo un periodo buio il tennista russo è tornato a giocare un tennis solido e vincente cedendo solo in due tie.-break all'azzurro: "Giocare contro di te, Jannik, è davvero difficile. Ho provato a fare del mio meglio, è stata una buona partita, ma davvero complimenti per tutto quello che stai facendo. Ogni volta che giochi contro Carlos mi piace guardarvi, stavolta ero contento di non avergli permesso di sfidarti ancora, ma adoro quello che fate. Continua così, insieme al tuo team, non fermarti".
L'impatto del nuovo team
I progressi fatti sul campo certificano anche l'ottimo lavoro con il nuovo team guidato da Thomas Johansson: "Cercherò di fare meglio la prossima volta, ma nel complesso è stata una buona settimana, soprattutto dopo il lungo viaggio con Tomas, quindi grazie mille. Vorrei ringraziare la mia famiglia che mi sostiene da casa questa settimana, perché qui è un po’ lontano da dove viviamo, ma sì, sono il mio più grande supporto e spero di poter vincere la prossima volta per loro".
"Siete stati molti sportivi"
Medvedev spesso è il bersaglio del pubblico che lui stesso provoca ma questa volta ha solo avuto parole al miele scherzando anche sull'organizzazione: "I campi erano molto più veloci quest'anno, grazie per avermi ascoltato. No, scherzo, probabilmente non l'avete fatto per me, ma comunque adoro questo torneo e sono sempre felice di tornare . Grazie il supporto. So che quando gioco contro Carlos, contro Jannik, magari anche contro Novak, non avrò il tifo completamente dalla mia parte, ma ieri e oggi siete stati molto sportivi. Grazie, ci vediamo l'anno prossimo".
INDIAN WELLS (Stat Uniti) - Jannik Sinner non fallisce la finale degli Indian Wells, batte Daniil Medvedev in due set, alza il primo trofeo della stagione (1° in carriera sul cemento californiano) e riprende l'inseguimento al primo posto di Carlos Alcaraz. La soddisfazione del tennista azzurro nel post-partita: "Vincere qui è speciale. Giocare davanti a un pubblico come questo lo rende ancora più incredibile. Ora capisco perché questo è il paradiso del tennis. È bello vederti di nuovo giocare a questo livello (rivolgendosi al russo) . So che ti alleni molto, molto duramente. Hai con te un grande team. Continua così, continua a spingere. Ti auguro solo il meglio per la stagione".
"Grazie per continuare a spingermi"
L'azzurro ha poi omaggiato "il mio team, gli amici e la famiglia che è a casa: voglio ringraziarvi perché continuate a spingermi oltre i miei limiti. Siamo arrivati qui molto, molto presto per prepararci a questo momento e ora è ancora più speciale tenere in mano questo bellissimo trofeo".
Elogio a Kimi Antonelli
Sinner infine ha voluto chiudere la sua intervista facendo i complimenti per Kimi Antonelli, il primo pilota italiano ad aver vinto un gran premio di Formula 1 dal 2006, che ha avuto modo peraltro di incontrare alle Nitto ATP Finals 2025: "Sono un grande appassionato di Formula 1, e oggi è stata una giornata speciale per l’Italia. Avere un giovanissimo italiano, Kimi, che riporta l’Italia in cima è fantastico. Quindi grazie. Grazie, Kimi. Grazie, Formula 1. Ci vediamo tutti l’anno prossimo". Un omaggio al pilota della Mercedes iniziato dal rituale della firma sulla telecamera a fine partita con un "Grande Kimi".