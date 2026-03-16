Sinner scopre “il paradiso del tennis”, poi la dedica all’altro fenomeno: “Grazie Kimi Antonelli”

INDIAN WELLS (Stat Uniti) - Jannik Sinner non fallisce la finale degli Indian Wells, batte Daniil Medvedev in due set, alza il primo trofeo della stagione (1° in carriera sul cemento californiano) e riprende l'inseguimento al primo posto di Carlos Alcaraz. La soddisfazione del tennista azzurro nel post-partita: "Vincere qui è speciale. Giocare davanti a un pubblico come questo lo rende ancora più incredibile. Ora capisco perché questo è il paradiso del tennis. È bello vederti di nuovo giocare a questo livello (rivolgendosi al russo) . So che ti alleni molto, molto duramente. Hai con te un grande team. Continua così, continua a spingere. Ti auguro solo il meglio per la stagione".

"Grazie per continuare a spingermi"

L'azzurro ha poi omaggiato "il mio team, gli amici e la famiglia che è a casa: voglio ringraziarvi perché continuate a spingermi oltre i miei limiti. Siamo arrivati qui molto, molto presto per prepararci a questo momento e ora è ancora più speciale tenere in mano questo bellissimo trofeo".

Elogio a Kimi Antonelli

Sinner infine ha voluto chiudere la sua intervista facendo i complimenti per Kimi Antonelli, il primo pilota italiano ad aver vinto un gran premio di Formula 1 dal 2006, che ha avuto modo peraltro di incontrare alle Nitto ATP Finals 2025: "Sono un grande appassionato di Formula 1, e oggi è stata una giornata speciale per l’Italia. Avere un giovanissimo italiano, Kimi, che riporta l’Italia in cima è fantastico. Quindi grazie. Grazie, Kimi. Grazie, Formula 1. Ci vediamo tutti l’anno prossimo". Un omaggio al pilota della Mercedes iniziato dal rituale della firma sulla telecamera a fine partita con un "Grande Kimi".