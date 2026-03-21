Fonseca, dopo Sinner va ko anche con Alcaraz: Joao spiega così le differenze tra Jannik e Carlos!

L'obiettivo di Joao Fonseca all'inizio di questo 2026 era quello di affrontare Sinner e Alcaraz per capire il suo livello attuale di tennis rispetto ai migliori e trarre insegnamenti per raggiungere il loro livello il prima possibile. Dopo il ko contro il numero 1 del Mondo al Masters 1000 di Miami, il giovane tennista brasiliano ha parlato così di Carlos e Jannik nella conferenza stampa post match.

"Sinner è un robot"

Sconfitto anche da Sinner nei quarti di Indian Wells, Joao ha raccontato: "Affrontarli entrambi mi ha aiutato a capire i loro diversi stili di gioco. Credo che Alcaraz abbia un repertorio di colpi più ampio. Jannik è come un robot: si limita a schiacciare la palla e fa tutto alla perfezione. Carlos, d'altro canto, sa fare assolutamente tutto in campo. Può imprimere topspin alla palla, colpirla con molta forza, andare a rete, cambiare ritmo... I suoi movimenti sono spettacolari ed è difficile capire il suo gioco".

"Alcaraz ha tutti i colpi"

Concentrandosi maggiormente sul match contro Carlos Alcaraz a Miami, il diciannovenne brasiliano ha spiegato: "Con il progredire della partita, ho sentito che si stava rilassando e trovava il suo ritmo in campo. All'inizio giocava con un po' di pressione sulle spalle, ma ottenere un break iniziale in ogni set ha alzato il suo livello. Sono sceso in campo convinto di poter vincere dopo quello che era successo con Sinner a Indian Wells, ma non ho sfruttato le mie opportunità e lui ha giocato una grande partita. È il numero uno. Devo riflettere sui miei errori e imparare da essi". Poi ha concluso: "La sfida più grande contro Alcaraz è che non sai mai cosa farà, perché ha tutti i colpi nel suo arsenale. Devi giocare un tennis perfetto, e io ho sprecato le occasioni che ho avuto. Penso che sia questo che ha fatto la differenza".