Sinner, Alcaraz è più vicino: la frase di Carlos che Jannik non ha mai pronunciato

AAA cercasi terzo incomodo

Ma alla fine, è uscito dal cono d’ombra, senza nemmeno soffrire il caldo sopra i 33 gradi (“Non c’era umidità, e questo cambia le cose”, ha spiegato) del deserto intorno al Tennis Paradise. Non è tornato a vincere un torneo come tanti, ma quello che innalza lo stemma di quinto Slam. “È una vittoria che vuol dire molto. Mi rende felice. Ho scelto di venire qui prima, e ho avuto ragione. Mi sono sentito sempre pronto, preparato. E ho incontrato grandi tennisti. Bello rivedere Medvedev a questi livelli. Gioca un tennis tutto suo, davvero incredibile”, il canto di Sinner. Tra i compiti assolti da IW anche quello di dare un ritocco al settore “terzo incomodo”. Ne sono usciti bene Draper e Fonseca, meno Mensik, mentre Tien manca di peso specifico. Musetti rientrava dopo lunga assenza, e ha mantenuto la quinta piazza. Medvedev, di nuovo tra i primi 10, si annuncia come il tennista in grado di sparigliare le carte. E siamo già a Miami, altro mare, altri mille punti in palio. Qui Alcaraz e Sinner partono alla pari, lo spagnolo ne ha appena 10 da scartare. Per Jannik una vittoria (2024) e due finali. Sarebbe il suo torneo, ma c’era sempre arrivato con particolari voglie di riscatto. Può però ottenere il Sunshine Double. Ci sono riusciti in 7 (e 4 ragazze), Djokovic (assente, stavolta) 4 volte, Federer tre. Vedremo. La terra rossa è vicina, e lì ci sono opportunità migliori per Sinner. “Ma ho voglia di far bene anche a Miami”, annuncia spensierato. Non sempre il tennis deve essere frutto di ragionamenti. Sinner l’ha dimostrato.