Sinner numero 1 al mondo: ecco quando e come può avvenire il sorpasso su Alcaraz

Le occasioni per Sinner

In ogni caso, durante la stagione sulla terra rossa in Europa, Sinner è destinato ad avere più di un occasione per riprendersi la vetta della classifica. Alcaraz, infatti, fino al Roland Garros è chiamato a difendere 4.300 punti, dopo aver trionfato lo scorso anno a Montecarlo, agli Internazionali BNL d'Italia a Roma e al Roland Garros, oltre ad aver raggiunto la finale all'ATP 500 di Barcellona. Sinner, invece, ha solo 1.850 punti da difendere, e nessuno fino al ritorno al Foro Italico a maggio.