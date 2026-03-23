Sinner numero 1 al mondo: ecco quando e come può avvenire il sorpasso su Alcaraz

L'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz contro Korda nel Masters 1000 di Miami potrebbe cambiare la fisionomia della corsa a due per il posto di numero 1 del mondo nelle prossime settimane. Jannik Sinner potrebbe avere l'occasione, se farà abbastanza strada in Florida, di superare il murciano già prima del Roland Garros. Secondo le proiezioni in tempo reale della classifica, Alcaraz ha 13.590 punti, 2.140 più di Sinner, che però può ridurre questo distacco fino a 1.240 punti vincendo il suo terzo Masters 1000 consecutivo.
Dove e come può avvenire il sorpasso
E a Montecarlo il campione azzurro potrebbe già compiere il sorpasso. Alcaraz nel Principato vedrà uscire i 1000 punti ottenuti grazie al titolo conquistato l'anno scorso, dunque inizierà virtualmente il torneo con 12.590 punti. Sinner arriverà a quota 12.400 vincendo il titolo a Miami e sarà sicuro di superarlo trionfando poi a Montecarlo. Se dovesse arrivare in finale a Miami, Sinner arriverebbe a 12.050 punti: a quel punto tornerebbe numero 1 dopo Monte-Carlo vincendo il titolo con Alcaraz battuto prima della finale; oppure arrivando in finale ma solo se Alcaraz dovesse uscire prima dei quarti.
Le occasioni per Sinner
In ogni caso, durante la stagione sulla terra rossa in Europa, Sinner è destinato ad avere più di un occasione per riprendersi la vetta della classifica. Alcaraz, infatti, fino al Roland Garros è chiamato a difendere 4.300 punti, dopo aver trionfato lo scorso anno a Montecarlo, agli Internazionali BNL d'Italia a Roma e al Roland Garros, oltre ad aver raggiunto la finale all'ATP 500 di Barcellona. Sinner, invece, ha solo 1.850 punti da difendere, e nessuno fino al ritorno al Foro Italico a maggio.
L'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz contro Korda nel Masters 1000 di Miami potrebbe cambiare la fisionomia della corsa a due per il posto di numero 1 del mondo nelle prossime settimane. Jannik Sinner potrebbe avere l'occasione, se farà abbastanza strada in Florida, di superare il murciano già prima del Roland Garros. Secondo le proiezioni in tempo reale della classifica, Alcaraz ha 13.590 punti, 2.140 più di Sinner, che però può ridurre questo distacco fino a 1.240 punti vincendo il suo terzo Masters 1000 consecutivo.
Dove e come può avvenire il sorpasso
E a Montecarlo il campione azzurro potrebbe già compiere il sorpasso. Alcaraz nel Principato vedrà uscire i 1000 punti ottenuti grazie al titolo conquistato l'anno scorso, dunque inizierà virtualmente il torneo con 12.590 punti. Sinner arriverà a quota 12.400 vincendo il titolo a Miami e sarà sicuro di superarlo trionfando poi a Montecarlo. Se dovesse arrivare in finale a Miami, Sinner arriverebbe a 12.050 punti: a quel punto tornerebbe numero 1 dopo Monte-Carlo vincendo il titolo con Alcaraz battuto prima della finale; oppure arrivando in finale ma solo se Alcaraz dovesse uscire prima dei quarti.