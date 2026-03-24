Alcaraz, Sinner l’ha fatto meglio: per buttarlo giù è servito l’extra-campo…

Alcaraz: la solitudine dei numeri primi

È con questa pressione Alcaraz deve fare i conti, l’umanità mettetela pure da parte. C’è negli sconfitti e c’è nei vincitori. La solitudine dei numeri primi, altra frase che mi capita spesso di leggere, esiste davvero, e fa parte del pacchetto regalo. Sei lassù, e devi difenderti da tutti, dai più forti, e anche dai meno, perché sono tutti alla ricerca di qualcosa che migliori la loro vita da tennisti. Può servire un po’ di riposo. Magari un atteggiamento meno lamentoso. Forse un friccico in più di maturità, visto che Carlitos è ancora così straordinariamente giovane. Oppure una cura più aggressiva. Non sta a me dare consigli su cose che non conosco. Mi pare però di poter dire che Sinner abbia difeso meglio la sua leadership, quando si è trattato di farlo. Non ha gettato mai un match, ha vinto ovunque. Hanno dovuto inventarsi una condanna di tre mesi per “mancanza di attenzione” nei confronti del suo team, per retrocederlo. Da qui riparte la sfida . Vedremo quanto (e se…) Sinner si avvicinerà in classifica. Ma le sentenze ci saranno nei mesi della te rra rossa, forse a Parigi, non prima. Carletto e Giannik ancora di fronte, con la loro umanità da vincitori.