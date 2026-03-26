"Solido, calmo, rilassato": Sinner, sopra Tiafoe il tornado sereno di Jannik

Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Atp 100 di Miami. L'altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe in un'ora e 12'. Sinner giocherà la sua quarta semifinale a Miami. A 24 anni, si qualifica per la 15ma semifinale in un Masters 1000. Al termine della gara a senso unica portata a casa contro Tiafoe, il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa analizzando quella che è stata la super prestazione messa in mostra sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Prosegue dunque la striscia di vittorie del tennista azzurro, che porta a 10 la serie di successi consecutivi , nel corso dei quali non ha concesso nemmeno un set ai propri avversari.

Sinner: "Ho giocato un tennis solido"

"Per me continuare ad essera affamato di vittorie è naturale". Lo dice Jannik Sinner dopo aver battuto Frances Tiafoe nei quarti di Miami. "Oggi ho cominciato bene - le sue parole dal centro del campo - subito un break e questo è molto importante: perché quando gli altri giocano in modo piu' aggressivo, resto compatto. Ho servito bene, ho giocato un tennis solido e questo mi rende soddisfatto". Sinner ha aggiunto che il segreto dei buoni risultati tra Indian Wells, appena vinto, e Miami "è rimanere sereno anche fuori dal campo, perché sto giocando tanto in queste settimane: qui è l'ultimo torneo sul veloce prima della pausa verso la terra rossa, sono felice di essere tornato in semifinale".

"Restare affamati è una cosa naturale"

"Partire con un break di vantaggio ti dà fiducia. Gli altri possano essere aggressivi, quindi io cerco di rimanere più compatto possibile, anche mentalmente. Ci possono essere degli alti e bassi e quindi io cerco di rimanere calmo. E sfruttare le chance mi si propongono. Questa è stata la chiave". Così Jannik Sinner, dopo essere approdato in semifinale all'Atp 1000 di Miami battendo lo statunitense Frances Tiafoe. "Come si rimane mentalmente freschi e affamati? Affamati è una cosa naturale. Mentalmente quello che cerco di fare è rimanere calmo e rilassato fuori dal campo, ho giocato tanto nelle ultime tre quattro settimane, comprese anche le sessioni di allenamento. Cerco di continuare così. Questo è l'ultimo torneo prima sul veloce prima della terra e sono molto contento di essere di nuovo in semifinale", ha aggiunto.