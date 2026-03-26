Tiafoe, l’altra America per Sinner: la dura infanzia, il talento grezzo e un’anima fuori schema

L’altra faccia del tennis americano e il confronto con Sinner

L’altra faccia dell’America con la racchetta in mano. Quella che al tennis ci va da casa, a piedi, con la borsa di plastica in mano. E prima di giocare spazza il campo. Mille miglia lontana dal tennis libero di chi può permetterselo, quello di Taylor Fritz (che sarà a capo di Macy’s, la catena di ipernegozi più importante), di Seb Korda con i suoi zii famosi, di Holt che per madre ha un’antica Numero Uno, Tracy Austin. E di Shelton, figlio e nipote di tennisti. Tutti figli d’arte, mentre Tiafoe di artistico ha ricevuto solo il volto di Satchmo. Sinner è abbondantemente in vantaggio, 4-1, in una sfida che li ha visti di fronte sin dalle Next Gen Finals. Ma ha imparato a trattare Tiafoe con i guanti. Successe dalla sconfitta, l’unica, nella semifinale di Vienna del 2021, quando Tiafoe, pur di vincere, lo trascinò in una caciara organizzata, tra piccoli dispettucci sul campo e strepiti su ogni palla colpita. Era la prima volta per Sinner, e non seppe reagire, incapace anche di esprimere la propria indignazione. Ebbe modo di ripensarci, e nei successivi confronti, per Tiafoe fu buio pesto. Ancora a Vienna nel 2023, poi a Cincinnati 2024, in finale, l’americano non è più riuscito a vincere un set.