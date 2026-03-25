Il sogno Sunshine Double di Jannik Sinner resta in piedi. Dopo aver vinto per la prima volta in carriera a Indian Wells, il numero due al mondo ha messo nel mirino anche il Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione in corso di svolgimento sul cemento dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Qualificato al secondo turno grazie a un bye, il 24enne di San Candido fin qui non ha concesso nemmeno un set agli avversari e ha eliminato uno dietro l'altro Dzumhur, Moutet e Michelsen. L'altoatesino dovrà ora vedersela contro un altro americano ai quarti. Stiamo parlando di Frances Tiafoe, numero 20 della classifica mondiale. Per lui percorso molto più accidentato: anche lui subito al secondo turno, dopo aver battuto all'esordio Cazaux ha rischiato di finire fuori prima contro Mensik e poi contro Atmane, riuscendo a portarsi a casa il successo al terzo set. Ora, però, c'è di fronte un Jannik Sinner in grande spolvero, reduce da 14 vittorie di fila e 28 set consecutivi nei Masters 1000.
Sinner-Tiafoe: diretta tv e streaming
Data e orario della sfida tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, valida per i quarti di finale del Master 1000 di Miami, non sono ancora ufficiali. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Tennis Tv.
I precedenti tra Sinner e Tiafoe
Il quarto di finale al Miami Open sarà la sesta sfida tra Sinner e Tiafoe. Il bilancio dei cinque precedenti vede avanti l'azzurro per 4-1. L'unica affermazione dell'americano è arrivata nel 2021 in semifinale a Vienna, quando rimontò l'avversario aggiudicandosi il match con il punteggio di 3-6 7-5 6-2. Doppietta Jannik, invece, nel 2019, ai quarti ad Antwerp in tre set e al Round Robin delle Next Gen Atp Finals. Più recentemente, invece, il numero due al mondo ha avuto la meglio ai quarti a Vienna nel 2023, prendendosi la rivincita dopo il ko di due anni prima, e in finale a Cincinnati nel 2024.