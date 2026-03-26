Sinner trionfa ancora una volta contro Tiafoe : il numero 2 al mondo e fresco campione a Indian Wells, continua la caccia al Sunshine Double dopo aver messo ko anche il tennista statunitense. Nulla da fare per il numero 18 del ranking ATP, costretto a cedere il passo ad un Jannik straripante che ha portato a casa l'incontro con il punteggio di due set a zero - 6-2, 6-2 il risultato dei due set -, senza concedere nemmeno un set ai suoi avversari finora a Miami. Sinner vola dunque in semifinale in quello che è il secondo 1000 stagionale, dove l’azzurro ha già trionfato nel 2024. L'azzurro affronterà adesso uno tra Zverev e Cerundolo , attesi sul centrale come terzo incontro di giornata a partire da mezzanotte.

Sinner: "La chiave è stata questa"

"Partire con un break di vantaggio ti dà fiducia. Gli altri possano essere aggressivi, quindi io cerco di rimanere più compatto possibile, anche mentalmente. Ci possono essere degli alti e bassi e quindi io cerco di rimanere calmo. E sfruttare le chance mi si propongono. Questa è stata la chiave". Queste le parole di Jannik dopo essere approdato in semifinale a seguito della vittoria per due set a zero su Tiafoe.

Miami Open: il possibile avversario di Sinner

Jannik conoscerà il suo avversario in semifinale questa notte, dopo il match che si terrà sul cemento dell'Hard Rock Stadium tra l'argentino Francisco Cerundolo ed il tennista tedesco - numero 4 del ranking ATP - Alexander Zverev. Dall'altra parte del tabellone andrà in scena domani l'alta semifinale tra il tennista francese Arthur Fils ed il ceco Jiri Lehecka.

Jannik, tra elogi e segreti: "Sono soddisfatto. Il segreto è..."

"Per me continuare ad essera affamato di vittorie è naturale". Lo dice Jannik Sinner dopo aver battuto Frances Tiafoe nei quarti di Miami. "Oggi ho cominciato bene - le sue parole dal centro del campo - subito un break e questo è molto importante: perché quando gli altri giocano in modo piu' aggressivo, resto compatto. Ho servito bene, ho giocato un tennis solido e questo mi rende soddisfatto". Sinner ha aggiunto che il segreto dei buoni risultati tra Indian Wells, appena vinto, e Miami "è rimanere sereno anche fuori dal campo, perche' sto giocando tanto in queste settimane: qui è l'ultimo torneo sul veloce prima della pausa verso la terra rossa, sono felice di essere tornato in semifinale".

Sinner, prosegue la caccia al Sunshine Double

Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Atp 1000 di Miami, L'altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe in un'ora e 12'. Sinner giocherà la sua quarta semifinale a Miami. A 24 anni, si qualifica per la 15ma semifinale in un Masters 1000. Solo sei giocatori ne hanno raggiunte di più, prima di aver compiuto 25 anni, da quando questa categoria di tornei è stata introdotta, nel 1990: Rafa Nadal (39), Novak Djokovic (29), Pete Sampras (20), Andy Murray (18), Lleyton Hewitt (17) e Roger Federer (16).

Game,Set,Match: Sinner stende Tiafoe e vola in semifinale a Miami

Termina la gara tra Jannik e lo statunitense Tiafoe, con l'azzurro che ha portato a casa l'incontro col punteggio di due set a zero. Nulla da fare per lo statunitense, che dovrà posticipare il suo sogno di poter stringere la mano a Sinner da vincitore.

Sinner allunga ancora su Tiafoe

Sul cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami il match è stato finora a senso unico, con Sinner che conduce il secondo set con il punteggio di quattro game a due.

Tiafoe costretto a rincorrere: Jannik avanti di un game

Il secondo set vede ancora una volta il numero 20 del ranking ATP costretto a rincorrere un super Sinner, il quale conduce momentaneamente la gara per un set a zero. Due game ad uno il punteggio attuale.

Sinner-Tiafoe: l'azzurro conquista il primo set

Jannik porta a casa agevolmente il primo set dell'incontro col punteggio di 6-2. Nulla da fare per Tiafoe che ha conquistato soltanto due game, senza riuscire a rientrare in partita. Inizia il secondo set con lo statunitense al servizio.

Sinner ingrana: seconda palla break al primo set

Il tennista azzurro concede un game a Tiafoe sul 2-0, prima di allungare ulteriormente di due giochi. Quattro game a uno è il punteggio attuale in favore del numero 2 del ranking ATP, alla seconda palla break conquistata nel corso del primo set.

Jannik conduce: prima palla break per l'azzurro

Sinner ribalta il punteggio a suo favore nel primo game della gara breakkando Tiafoe. Al servizio conquista egregiamente il secondo gioco: azzurro in vantaggio di due game sul tennista statunitense.

Sinner-Tiafoe: inizia l'incontro a Miami

Il tennista statunitense al servizio, conquistando i primi due punti della gara. Sinner ha risposto prontamente, con il punteggio che recita momentaneamente 40-30 per Tiafoe su Sinner.

Sinner-Tiafoe: i precedenti

Questi tutti i precedenti fra Sinner e Tiafoe, che si ritrovano dopo la finale di Cincinnati del 2024 vinta dall’azzurro in 2 set.

2024, Cincinnati, finale: Sinner b. Tiafoe 7-6, 6-2

b. Tiafoe 7-6, 6-2 2023, Vienna, quarti di finale: Sinner b. Tiafoe 6-3, 6-4

b. Tiafoe 6-3, 6-4 2021, Vienna, semifinale: Tiafoe b. Sinner 3-6, 7-5, 6-2

b. Sinner 3-6, 7-5, 6-2 2019, Next Gen ATP Finals, round robin: Sinner b. Tiafoe 3-4, 4-2, 4-2, 4-2

b. Tiafoe 3-4, 4-2, 4-2, 4-2 2019, Anversa, quarti di finale: Sinner b. Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3

Sinner a Miami: tutti i precedenti

Questi tutti i precedenti di Sinner al 1000 di Miami, dove nel 2024 si è aggiudicato il secondo Masters stagionale battendo Dimitrov in 2 set.

2024, finale: Sinner b. Dimitrov 6-3, 6-1

6-3, 6-1 2023, finale: Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

b. Sinner 7-5, 6-3 2022, quarti di finale: Cerundolo b. Sinner 4-1, rit.

b. Sinner 4-1, rit. 2021, finale: Hurkacz b. Sinner 7-6, 6-4

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