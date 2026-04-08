Musetti, l’artigiano coi ricami a filo d’oro

Berrettini: "Musetti mi ha chiamato. Siamo amici"

E così, si ricomincia. E forse è giusto farlo da questo torneo “sotto casa”, a Montecarlo, dove Lorenzo vive da anni. Il torneo dove tutto è cominciato, e dal quale tutto può ricominciare… Ma con il giusto distacco, perché Musetti sa bene quali siano i pericoli dei ritorni dopo le lunghe assenze da infortunio. «Ha voluto parlarne anche con me», ha fatto sapere Berrettini, «mi ha telefonato, voleva qualche consiglio, più relativo all’aspetto mentale direi. Evidentemente mi considera un esperto in questo genere di cose. Del resto, con tutti gli infortuni che ho avuto io… Ma sono contento, perché siamo amici, io, lui, e tutti gli altri italiani, e lo diventiamo sempre di più». Musetti conferma, telefonata e sentimenti. Ha fissato l’obiettivo: tornare a quel tennis che lo faceva stare bene, che avvertiva bello e possibile. E vincere qualche torneo, aggiungerei io, se me lo permette… «Non guardo troppo alla classifica, solo un po’. È una conseguenza di quello che saprò mettere in campo, ma è meno importante dei traguardi che voglio raggiungere».