Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz soffre ma batte Etcheverry e va ai quarti a Montecarlo: chi sfiderà. Bene Zverev e De Minaur

Come Sinner con Machac, anche il fuoriclasse spagnolo ha bisogno di 3 set per vincere la resistenza dell'argentino
2 min

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Come Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz soffre più del previsto per approdare ai quarti di finale del del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Etcheverry ko, ora Bublik

Lo spagnolo, numero 1 del mondo e del seeding nonchè campione in carica, ha piegato solo al terzo set l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 30 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in due ore e 23 minuti. Nei quarti di finale Alcaraz affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 8, che ha battuto il ceco Jiri Lehecka (n°11) 6-2, 7-5. Bene Zverev e De Minaur, anche loro tra i migliori otto del torneo del Principato. Passa anche Vacherot che batte in tre set Hurkacz.

Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vederla in tv e streaming

I match

Fonseca (Bra) b. Berrettini 6-3, 6-2
Zverev (Ger) b. Bergs (Bel) 6-2, 7-5
Auger-Aliassime (Can) b. Ruud (Nor) 7-5, 2-2 (ritiro)
Sinner b. Machac (Cek) 6-1, 6(3)-7, 6-3
Bublik (Kaz) b. Lehecka (Cek) 6-2, 7-5
Alcaraz (Spa) b. Etcheverry (Arg) 6-1, 4-6, 6-3
De Minaur (Aus) b. Blockx (Bel) 7-5, 7-6(4)
Vacherot (Mon) vs Hurkacz (Pol) 6-7, 6-3, 6-4

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS