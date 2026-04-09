Alcaraz soffre ma batte Etcheverry e va ai quarti a Montecarlo: chi sfiderà. Bene Zverev e De Minaur

Etcheverry ko, ora Bublik

Lo spagnolo, numero 1 del mondo e del seeding nonchè campione in carica, ha piegato solo al terzo set l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 30 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in due ore e 23 minuti. Nei quarti di finale Alcaraz affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 8, che ha battuto il ceco Jiri Lehecka (n°11) 6-2, 7-5. Bene Zverev e De Minaur, anche loro tra i migliori otto del torneo del Principato. Passa anche Vacherot che batte in tre set Hurkacz.

Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vederla in tv e streaming

I match

Fonseca (Bra) b. Berrettini 6-3, 6-2

Zverev (Ger) b. Bergs (Bel) 6-2, 7-5

Auger-Aliassime (Can) b. Ruud (Nor) 7-5, 2-2 (ritiro)

Sinner b. Machac (Cek) 6-1, 6(3)-7, 6-3

Bublik (Kaz) b. Lehecka (Cek) 6-2, 7-5

Alcaraz (Spa) b. Etcheverry (Arg) 6-1, 4-6, 6-3

De Minaur (Aus) b. Blockx (Bel) 7-5, 7-6(4)

Vacherot (Mon) vs Hurkacz (Pol) 6-7, 6-3, 6-4