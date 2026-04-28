Delusione Musetti, il cammino di Madrid si ferma agli ottavi: ko con Lehecka

Si interrompe agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti a Madrid, dove il numero 2 d’Italia e 10 al mondo si arrende al doppio 6-3 del numero 13 Atp Jiri Lehecka. Uno score che tiene in ombra una stagione condizionata dall’infortunio di inizio annata e da una serie di ko che hanno trascinato l’azzurro sull’uscio della top ten (dove è stato scavalcato da Daniil Medvedev, ora impegnato contro Flavio Cobolli, ma non da Aleksandar Bublik, andato ko all’esordio). Musetti, mai aggressivo contro il ceco e in evidente carenza di fiducia, è ora chiamato a difendere i punti raccolti nel 2025 sul rosso di Roma, dove si era arreso solamente in semifinale a Carlos Alcaraz.