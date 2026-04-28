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Delusione Musetti, il cammino di Madrid si ferma agli ottavi: ko con Lehecka

Il numero 2 d’Italia si arrende in 2 set al ceco numero 13 Atp e lascia la scena della Caja Magica
3 min
musettimadrid masters 1000Lehecka

Si interrompe agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti a Madrid, dove il numero 2 d’Italia e 10 al mondo si arrende al doppio 6-3 del numero 13 Atp Jiri Lehecka. Uno score che tiene in ombra una stagione condizionata dall’infortunio di inizio annata e da una serie di ko che hanno trascinato l’azzurro sull’uscio della top ten (dove è stato scavalcato da Daniil Medvedev, ora impegnato contro Flavio Cobolli, ma non da Aleksandar Bublik, andato ko all’esordio). Musetti, mai aggressivo contro il ceco e in evidente carenza di fiducia, è ora chiamato a difendere i punti raccolti nel 2025 sul rosso di Roma, dove si era arreso solamente in semifinale a Carlos Alcaraz

Cobolli all'esame Medvedev

Atteso sul rosso della Caja Magica anche Cobolli, reduce dal facile successo su Adolfo Vallejo (6-3, 6-2) - e prima ancora dalla rimonta su Camilo Ugo Carabelli - che è valso il primo ottavo di Madrid nella carriera del numero 3 d'Italia, ora impegnato a contendere l'accesso ai quarti a Medvedev, uscito vincitore dal match contro Nicolai Kjaer (6-3, 6-2). I due si ritrovano per la terza volta dopo le vittorie dell’ex n.1 al mondo al terzo turno dello Us Open 2024 (6-3, 6-4, 6-3) e ai quarti di Pechino dello stesso anno (6-2, 6-4). Il match Cobolli-Medvedev chiuderà il programma del Sanchez dopo Tsitsipas-Ruud e Cerundolo-Blockx ed è dunque previsto nella serata di martedì 28. Fra gli altri incontri di giornata, il numero 1 al mondo e 4 volte campione Slam Jannik Sinner ha raggiunto i quarti grazie al successo su Cameron Norrie 6-2, 7-5.

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