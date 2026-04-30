Sinner-Fils: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di Madrid

MADRID (SPAGNA) - Sarà Arthur Fils a sfidare Jannik Sinner in semifinale al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. L'altoatesino, che non si era mai spinto così avanti in questo torneo, ha la ghiotta occasione di allungare in classifica su Carlos Alcaraz e mettere in bacheca uno dei trofei che manca nel suo già ricco palmarès. L'azzurro ai quarti ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar mentre in precedenza aveva eliminato Norrie, Moller e Bonzi, l'unico fin qui in grado di strappargli un set. Fils, invece, si è guadagnato il pass per sfidare il numero uno battendo il ceco Jiri Lehecka, 14esimo del ranking e 11esimo del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4, dopo un'ora e 15 minuti di gioco. Percorso identico all'italiano per il francese che dopo aver superato in tre set il peruviano Buse al debutto ha estromesso dal torneo l'americano Nava e l'argentino Etcheverry.
Sinner-Fils: diretta tv e streaming
La sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils, valida per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, è in programma venerdì 1° maggio alle ore 13 italiane sulla Pista Manolo Santana e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
I precedenti tra Sinner e Fils
C'è un solo precedente tra i due tennisti, nel 2023 in semifinale a Montpellier, con l'azzurro che ebbe la meglio in due set con il punteggio di 7-5 6-2.
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