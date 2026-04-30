Sinner-Fils: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di Madrid

MADRID (SPAGNA) - Sarà Arthur Fils a sfidare Jannik Sinner in semifinale al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. L'altoatesino, che non si era mai spinto così avanti in questo torneo, ha la ghiotta occasione di allungare in classifica su Carlos Alcaraz e mettere in bacheca uno dei trofei che manca nel suo già ricco palmarès. L'azzurro ai quarti ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar mentre in precedenza aveva eliminato Norrie, Moller e Bonzi, l'unico fin qui in grado di strappargli un set. Fils, invece, si è guadagnato il pass per sfidare il numero uno battendo il ceco Jiri Lehecka, 14esimo del ranking e 11esimo del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4, dopo un'ora e 15 minuti di gioco. Percorso identico all'italiano per il francese che dopo aver superato in tre set il peruviano Buse al debutto ha estromesso dal torneo l'americano Nava e l'argentino Etcheverry.