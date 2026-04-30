Fils alla prova Sinner: "Imparerò molte cose. Ho guardato la partita con Jodar..."

Sarà Arthur Fils a sfidare Jannik Sinner in semifinale al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il tennista francese, numero 25 del ranking Atp e 21 del torneo, si è imposto nei quarti sul ceco Jiri Lehecka, 14esimo del ranking e 11esimo del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4, dopo un'ora e 15 minuti di gioco. "Vedrò a che punto sono e ne trarrò delle conclusioni. Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare". Fils si prepara ad affrontare Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Madrid. "Sono molto felice di essere in semifinale qui, perché negli ultimi due anni a Madrid non avevo mai vinto né una partita né un set - le parole di Fils -. Quando le condizioni sono più lente e pesanti mi sento bene. So che con la mia forma fisica posso reggere per tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene".