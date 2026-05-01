MADRID (SPAGNA) - Sarà Arthur Fils a sfidare Jannik Sinner in semifinale al "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. L'altoatesino, che non si era mai spinto così avanti in questo torneo, ha la ghiotta occasione di allungare in classifica su Carlos Alcaraz e mettere in bacheca uno dei trofei che manca nel suo già ricco palmarès. L'azzurro ai quarti ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar mentre in precedenza aveva eliminato Norrie , Moller e Bonzi , l'unico fin qui in grado di strappargli un set. Fils, invece, si è guadagnato il pass per sfidare il numero uno battendo il ceco Jiri Lehecka , 14esimo del ranking e 11esimo del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4, dopo un'ora e 15 minuti di gioco. Percorso identico all'italiano per il francese che dopo aver superato in tre set il peruviano Buse al debutto ha estromesso dal torneo l'americano Nava e l'argentino Etcheverry .

Fils, le parole su Sinner

Arthur, attualmente numero 25 del ranking Atp e 21 del torneo, dopo essersi guadagnato la semifinale ha dichiarato: "Sono molto felice di essere in semifinale qui, perché negli ultimi due anni a Madrid non avevo mai vinto né una partita né un set. Con la mia forma fisica posso reggere per tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene". Il francese ha poi sottolineato: "Non ho perso una partita sulla terra, e nemmeno Jannik. Lui ha molta fiducia, io anche. Penso che sarà divertente, so che posso girare le partite così, ne sono capace. Sarà match ad altissima intensità. Jannik sta giocando molto bene in questo momento. Ho guardato la partita con Jodar: avrebbe potuto girare diverse volte a favore dell'avversario, ma lui è molto forte mentalmente e l'ha portato a casa. Dovrò essere al massimo dall'inizio alla fine. Non vedo l'ora di iniziare il match, e come contro qualunque avversario scenderò in campo per vincere".

Sinner-Fils: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils, valida per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, è in programma venerdì 1° maggio non prima delle 16:30 italiane sulla Pista Manolo Santana e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Fils

La sfida tra Sinner e Fils sarà quasi una novità assoluta. I due, infatti, si sono sfidati solamente una volta nel 2023: in quell'occasione si giocava la semifinale di Montpellier. Jannik ebbe la meglio senza troppi problemi: il risultato finale, infatti, fu 7-5 6-2 per l'altoatesino.

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