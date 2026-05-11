Il metodo Sinner: ecco spiegato perché per tutti è il numero 1

È Musetti a introdurre Sinner … «Signore e signori, il Numero Uno». Okay, esagero un po'. Ma Lorenzo parla davvero di Sinner, e lo fa andando oltre l’amicizia, il buon vicinato, la maglia azzurra e tutto ciò che potete immaginare appartenga al rapporto tra i due, che a lungo sono stati, a Montecarlo, vicini di pianerottolo. «La figura di riferimento, per capire che cosa voglio dire, è quella di Zverev. Sta giocando molto bene, ed è sempre lì, tra semifinali e finali. Se non ci fossero Sinner e Alcaraz, non avrebbe avversari. Ma i due ci sono, anche se Carlos deve superare un brutto infortunio. Ed entrambi sono tre gradini sopra gli altri. Jannik lo potete misurare con i vostri occhi. Cinque Masters 1000 consecutivi rappresentano un qualcosa che non ha nemmeno senso. Nessuno in questo momento riesce ad avvicinarlo. Noi ci proviamo… Noi tutti, intendo. Ma occorre essere realistici».

Sinner a Roma: “Vivo tra campo e albergo”

Bella presentazione, no? Di sicuro Sinner ringrazierà, se non l’ha già fatto, quando lo metteranno al corrente. Ma lui è così, ha i suoi tempi, i suoi modi e vive una vita a parte. Gli hanno chiesto che cosa gli piaccia di Roma. Ha risposto… «Magari la potessi visitare con calma. Ma sono costretto a muovermi tra campo e albergo. Anche andare semplicemente al ristorante in questo momento non è consigliabile. Certo, il Foro mi offre grandi sensazioni, mi colpisce la presenza di tanti bambini. È una felicità vederli appassionati di tennis». Un uomo in missione. Sempre e comunque.

Sinner-Popyrin: i precedenti e la sfida agli Internazionali

Fino al termine del Roland Garros sarà così. Poi si vedrà, al torneo di Halle, sull’erba, non è ancora iscritto. Ma sono pensieri lontani, quelli vicini lo portano dritti ad Alexei Popyrin, affrontato una volta nel 2025, agli US Open, e una quest’anno, a Doha. C’è anche un altro confronto, ma risale al 2021, quando Sinner aveva ancora vent’anni da compiere. Lo vinse Popyrin, allora più maturo, tennista già fatto. Due a uno, il conto. Ma i due si conoscono da tempo. Nei molti giri che Alexei ha fatto per il mondo, da australiano di famiglia russa che ha vissuto ovunque, tranne in Australia, vi fu un breve approccio con il Centro Piatti a Bordighera. I due giocarono anche un doppio assieme, in un torneo ITF. Il fatto è che alla vigilia del match degli ultimi US Open, Popyrin disse di sapere come battere Sinner.

In realtà, quale fosse la strategia nessuno l’ha mai capito. Sul campo l’australiano subì una dura punizione a base di mazzate di dritto e rovescio. Ieri allenamento sul campo 5 con Maestrelli. Serviva un tipo alto come Popyrin (che è 1,96), capace di allenare Jannik sulla risposta al servizio, la parte del suo gioco posta al centro del training. Sugli spalti tre o quattromila persone, pronte a disertare gli altri campi del ground per avvolgere Sinner con la loro passione.

Vagnozzi racconta il metodo Sinner: “Vuole sempre migliorarsi”

«Piccoli passi, ma tutti al cento per cento», è la sintesi del pensiero di Simone Vagnozzi ai microfoni di Sky. «Intendo il 100 per cento di ciò che è possibile fare in quel momento. Non si può essere sempre al meglio, ma è importante tentare di essere migliori del proprio avversario. A Sinner riesce particolarmente bene, devo dire. Non parla mai di risultati, ma solo di migliorare, e questo è un suo modo di essere che ritengo ammirevole. Poi, ci sta anche di perdere, e non deve essere una tragedia. Credo sia un esempio positivo, per il nostro tennis e non solo. Sta facendo sognare tanti ragazzi, e consegna nelle loro mani un messaggio importante, quello che tutti ce la possono fare. In questo senso è un vero Numero Uno. E sta diventando sempre più sicuro di sé. È concentrato e focalizzato su tutto ciò che lo circonda. Se mi vede, anche solo per un attimo, seduto soprapensiero, lo nota e a fine partita me lo dice».

Il team Sinner e le scelte condivise con Cahill e Vagnozzi

È tempo di respingere qualche critica… «Non è un tour de force fine a se stesso questo sulla terra rossa - fa sapere Vagnozzi -. È una decisione che abbiamo preso tutti insieme, e che nasce dalle condizioni fisiche di Jannik. Dopo Montecarlo ci siamo chiesti se fosse il caso di andare a Madrid. Sinner stava bene, abbiamo pensato che ne valesse la pena. Prendiamo sempre le decisioni tutti assieme». Anche nella preparazione dei match? «Beh, io da una parte, Jannik e Cahill dall’altra, osserviamo il video sull’avversario, poi ne parliamo, ci diciamo le nostre impressioni, e decidiamo che cosa fare». E ora sapete anche che cosa ha fatto Sinner ieri sera…

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito