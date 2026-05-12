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Alcaraz e il rapporto con Sinner: "In campo ci facciamo più male possibile, al di fuori ci aiutiamo"

Il fuoriclasse murciano parla dell'amicizie e, al tempo stesso, la rivalità sportiva che lo lega all'azzurro numero uno al mondo: le dichiarazioni
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"Stiamo mostrando al mondo che possiamo entrare in campo, dare il meglio di noi stessi e cercare di fare più male possibile all'altro durante la partita, e poi, fuori dal campo, essere due ragazzi che vanno molto d'accordo. Ci aiutiamo a vicenda a dare il massimo". Carlos Alcaraz, intervistato da "Vanity Fair", racconta così il suo rapporto con Jannik Sinner. Lo spagnolo è attualmente ai box per un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche il Roland Garros dopo Madrid e Roma.

Alcaraz tra infortuni e vita privata

"Con il tempo ti rendi conto di ciò di cui hai bisogno. Ci sono stati momenti in cui non mi sono fermato, non ho staccato, e questo ha finito per portarmi a non giocare bene o a infortunarmi - confessa -. Ho chiaro davanti a me che ho ancora molto tempo e cerco di non pensare al fatto che mi restino 12 o 15 anni di carriera, perché mi mette ansia. So che sto vivendo una vita da sogno, quella che ho sempre desiderato. Ma a volte vorrei avere più momenti per me stesso, per fare le cose che farebbe un ragazzo della mia età".

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