Alcaraz e il rapporto con Sinner: "In campo ci facciamo più male possibile, al di fuori ci aiutiamo"

"Stiamo mostrando al mondo che possiamo entrare in campo, dare il meglio di noi stessi e cercare di fare più male possibile all'altro durante la partita, e poi, fuori dal campo, essere due ragazzi che vanno molto d'accordo . Ci aiutiamo a vicenda a dare il massimo". Carlos Alcaraz , intervistato da "Vanity Fair", racconta così il suo rapporto con Jannik Sinner . Lo spagnolo è attualmente ai box per un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche il Roland Garros dopo Madrid e Roma.

Alcaraz tra infortuni e vita privata

"Con il tempo ti rendi conto di ciò di cui hai bisogno. Ci sono stati momenti in cui non mi sono fermato, non ho staccato, e questo ha finito per portarmi a non giocare bene o a infortunarmi - confessa -. Ho chiaro davanti a me che ho ancora molto tempo e cerco di non pensare al fatto che mi restino 12 o 15 anni di carriera, perché mi mette ansia. So che sto vivendo una vita da sogno, quella che ho sempre desiderato. Ma a volte vorrei avere più momenti per me stesso, per fare le cose che farebbe un ragazzo della mia età".