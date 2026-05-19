Alcaraz: "Nessun odio per Sinner, ma avere un'amicizia stretta è complicato"

Fuori per l'infortunio e grande assente nel prossimo Roland Garros, dove lo scorso anno era riuscito a rimontare Sinner e portare a casa una storica finale, Carlos Alcaraz parla mentre è ai box dello straordinario momento che sta vivendo il suo amico e rivale Jannik Sinner. Il fenomeno spagnolo, fra i protagonisti del nuovo numero di "Vanity Fair", si è espresso così sul rapporto che ha con il campione italiano, numero 1 del mondo.