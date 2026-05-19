Alcaraz: "Nessun odio per Sinner, ma avere un'amicizia stretta è complicato"

Fuori per l'infortunio e grande assente nel prossimo Roland Garros, dove lo scorso anno era riuscito a rimontare Sinner e portare a casa una storica finale, Carlos Alcaraz parla mentre è ai box dello straordinario momento che sta vivendo il suo amico e rivale Jannik Sinner. Il fenomeno spagnolo, fra i protagonisti del nuovo numero di "Vanity Fair", si è espresso così sul rapporto che ha con il campione italiano, numero 1 del mondo.
Le parole di Alcaraz
Queste le parole di Alcaraz: "Stiamo mostrando al mondo che possiamo stare in campo, dare il massimo e poi, fuori dal campo, essere semplicemente due ragazzi che vanno molto d'accordo. Ci aiutiamo l'un l'altro a tirare fuori il meglio. Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c'é bisogno di odiarsi solo perché vogliamo la stessa cosa. Quando competi a questo livello, avere un'amicizia stretta è complicato".