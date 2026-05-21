“Sinner l’unico rivale di se stesso, contro Medvedev si è vista la versione più umana”

Uno sguardo attento e partecipe. Diego Nargiso, da ex tennista di alto livello, conosce bene il fascino del Foro Italico: sulla terra rossa romana ha vissuto pagine importanti della propria carriera, esaltandosi in Coppa Davis. Da allora il tennis italiano ha attraversato una trasformazione profonda: dai successi sporadici a livello ATP ai trionfi nei tornei più prestigiosi. Il simbolo di questa rivoluzione è Jannik Sinner. Con Nargiso abbiamo analizzato quanto accaduto agli Internazionali d’Italia e le prospettive del movimento azzurro. Partiamo dai numeri: sei Masters 1000 consecutivi e un’imbattibilità che dura da due mesi e mezzo. Cosa possiamo dire di Jannik Sinner, nuovo re di Roma e primo italiano, dopo 50 anni, a raccogliere l’eredità di Adriano Panatta? «Per rispondere a una domanda del genere ci sono due prospettive. Da ex giocatore, che sa cosa significhi raggiungere certi traguardi, non si può che restare senza parole. È incredibile ciò che sta facendo questo ragazzo, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche nella gestione di tutto ciò che accade durante una partita. La capacità di restare sempre focalizzato sull’obiettivo è impressionante. E quanto visto a Roma, nell’ultimo torneo, si commenta praticamente da sé».