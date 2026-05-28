Sinner-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros in tempo reale  

PARIGI (FRANCIA) - Completare il Career Grand Slam. È questo l’obiettivo di Jannik Sinner che dopo aver trionfato all'Australian Open (2024, 2025), a Wimbledon (2025) e allo US Open (2024), cerca l'affermazione anche al Roland Garros, unico Slam che manca nella sua già sterminata bacheca. L'altoatesino arriva a Parigi in una forma psicofisica smagliante: in questo 2026 ha vinto 37 partite su 39 perdendo solo due match, in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic e ai quarti a Doha contro il ceco Jakub Mensik. L'azzurro, dopo il successo a Parigi-Bercy dello scorso ottobre, ha vinto anche a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma (a 50 anni esatti dal trionfo di Adriano Panatta) diventando il primo tennista della storia a mettere in bacheca sei Masters 1000 di fila. All'esordio nel torneo il numero uno al mondo, grande favorito per il successo finale visto il forfait di Carlos Alcaraz, alle prese con l'infortunio al polso, ha liquidato la pratica Clément Tabur battendo il francese con un netto 6-1 6-3 6-4. Al secondo turno, in programma non prima delle ore 12 italiane, affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, vittorioso al debutto contro il britannico Jacob Fearnley (6-2 7-6 7-6).