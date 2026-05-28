Sinner dopo il ko a Parigi: "Difficile da accettare". Poi rivela: "Devo fare controlli per vedere..."

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa per commentare il clamoroso ko contro Cerundolo al secondo turno del Roland Garros: la sconfitta dell'azzurro è arrivata solo a causa di un malore, avvenuto per il troppo caldo, che ha sorpreso Sinner al terzo set sul punteggio di 6-3 6-2 5-1. Il numero 1 del ranking mondiale ha dichiarato: "Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata cosi e poi vediamo. Oggi non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più" ha aggiunto. "A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne".
Le parole di Sinner
Rispondendo alle prime domande in inglese, Sinner ha anche riferito di aver cominciato a stare male "questa notte". "Ora dobbiamo vedere con il team qual è la cosa migliore da fare, devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo", ha detto ancora l'azzurro, annunciando che non giocherà a nessuno dei prossimi tornei prima di Wimbledon per recuperare al meglio: "Credo mi faccia bene", ha puntualizzato, ricordando di aver "giocato veramente tanto in questi ultimi due mesi e mezzo". Alla domanda se le difficoltà provate oggi in campo a Parigi fosser simili a quelle già scontate in precedenza, l'altoatesino ha risposto: "Difficile poterlo dire. Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da queste difficoltà, altre volte trovo le soluzioni. Oggi non avevo energie".
Le dichiarazioni di Binaghi
"Voglio ringraziare Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, dopo l'eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros con Juan Manuel Cerundolo. "Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere", prosegue il numero uno Fitp.
Cobolli: "Sinner? Non so cosa sia successo, dispiace"
"Credo che le condizioni siano veramente difficili, giocare con questo caldo è molto complicato. Tenere energia e lucidità per tante ore non è facile e scontato, possono esserci dei cali, ma è importante reagire e credo di averlo fatto bene". Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa, dopo la vittoria su Wu Yibing al secondo turno del Roland Garros. "Mi sto allenando abbastanza poco in campo, cerco di mantenere più energie per la partita. Ieri sono andato a letto prima delle 23 per cercare di dormire di più, cosa che di solito non faccio. Il sonno aiuta un po', poi la fisioterapia, la vasca e tutte le routine. Cerco di gestire tutto al meglio. Sono molto organizzato anche grazie al mio team che mi aiuta molto". Cobolli parla anche della sconfitta di Jannik Sinner, arresosi al caldo e a Juan Manuel Cerundolo dopo cinque set: "Si è visto che non era al 100%, era sopra due set e 5-1 e poi ha avuto un calo. Non so cosa sia successo, se il caldo o altro. Io ero a pranzo con il mio team e non ho visto tutto. Dispiace, ma nel tennis ci sono anche gli avversari che possono interpretare bene il match quando l'altro è in difficoltà".
Le reazioni della stampa estera
"Terremoto: Sinner eliminato", scrive l'Equipe in apertura del proprio sito dopo la partita persa dall'altoatesino contro Juan Manuel Cerundolo. Un "colpo di scena", per Le Monde, che si domanda - come tutti - se il suo cedimento improvviso sia stato dovuto a un colpo di caldo o a un problema fisico. "Notizia bomba: il caldo elimina Sinner", dicono sicuri invece As e Marca in Spagna. "Sinner appassisce al caldo del Roland Garros" è la forma più immaginifica usata dal New York Times. "Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido", scrive infine il Guardian, mentre la Bbc ricorda che la sconfitta del numero uno del mondo interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive e che dovrà aspettare almeno un altro anno per completare il 'Career Grand Slam'.
Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa per commentare il clamoroso ko contro Cerundolo al secondo turno del Roland Garros: la sconfitta dell'azzurro è arrivata solo a causa di un malore, avvenuto per il troppo caldo, che ha sorpreso Sinner al terzo set sul punteggio di 6-3 6-2 5-1. Il numero 1 del ranking mondiale ha dichiarato: "Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata cosi e poi vediamo. Oggi non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più" ha aggiunto. "A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne".
Le parole di Sinner
Rispondendo alle prime domande in inglese, Sinner ha anche riferito di aver cominciato a stare male "questa notte". "Ora dobbiamo vedere con il team qual è la cosa migliore da fare, devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo", ha detto ancora l'azzurro, annunciando che non giocherà a nessuno dei prossimi tornei prima di Wimbledon per recuperare al meglio: "Credo mi faccia bene", ha puntualizzato, ricordando di aver "giocato veramente tanto in questi ultimi due mesi e mezzo". Alla domanda se le difficoltà provate oggi in campo a Parigi fosser simili a quelle già scontate in precedenza, l'altoatesino ha risposto: "Difficile poterlo dire. Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da queste difficoltà, altre volte trovo le soluzioni. Oggi non avevo energie".