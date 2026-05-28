Sinner dopo il ko a Parigi: "Difficile da accettare". Poi rivela: "Devo fare controlli per vedere..."

"Voglio ringraziare Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario". Così Angelo Binaghi , presidente della Fitp, dopo l'eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros con Juan Manuel Cerundolo . "Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere", prosegue il numero uno Fitp.

Cobolli: "Sinner? Non so cosa sia successo, dispiace"

"Credo che le condizioni siano veramente difficili, giocare con questo caldo è molto complicato. Tenere energia e lucidità per tante ore non è facile e scontato, possono esserci dei cali, ma è importante reagire e credo di averlo fatto bene". Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa, dopo la vittoria su Wu Yibing al secondo turno del Roland Garros. "Mi sto allenando abbastanza poco in campo, cerco di mantenere più energie per la partita. Ieri sono andato a letto prima delle 23 per cercare di dormire di più, cosa che di solito non faccio. Il sonno aiuta un po', poi la fisioterapia, la vasca e tutte le routine. Cerco di gestire tutto al meglio. Sono molto organizzato anche grazie al mio team che mi aiuta molto". Cobolli parla anche della sconfitta di Jannik Sinner, arresosi al caldo e a Juan Manuel Cerundolo dopo cinque set: "Si è visto che non era al 100%, era sopra due set e 5-1 e poi ha avuto un calo. Non so cosa sia successo, se il caldo o altro. Io ero a pranzo con il mio team e non ho visto tutto. Dispiace, ma nel tennis ci sono anche gli avversari che possono interpretare bene il match quando l'altro è in difficoltà".