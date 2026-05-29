Nessuno sa perdere così. Una lezione di rispetto

Prima di trovare qualcuno capace di vincere come lui, Sinner deve trovare qualcuno capace di perdere, come lui. Perché è troppo facile salire sul suo carro quando vince, cioè praticamente sempre, facendo gli intenditori della mutua; e pure lo è (facile, oltre che un po’ disgustoso) fare i fenomeni da tastiera e da bar tirando subito fuori ridicoli pregiudizi, livori mai sopiti e patologiche invidie allorché perde. Cioè quasi mai, ma sempre troppo spesso per i frustrati del tennis e della vita che il sinnerismo ha generato in misura eguale e contraria ai neo appassionati. Il Sinner sconfitto di ieri – dal caldo, o da qualche altro malanno fisico, non certo dal Cerundolino mancino – merita ancor più rispetto e ammirazione del Sinner vincitore di mille altre occasioni. Per il rispetto che lui ha avuto per l’avversario, per il pubblico, per questo sport meraviglioso e crudele ancor più che per se stesso: bisognoso di fermarsi, come probabilmente chiunque al suo posto avrebbe fatto. Perché non si è ritirato, accettando la sofferenza crescente, i conati di vomito e l’umiliazione di lasciarsi battere sino in fondo da uno che potrebbe al massimo incordargli la racchetta, consapevole che negli annali resterà una sconfitta sul campo e non per rinuncia da stremo.