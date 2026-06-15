Sinner, settimana 76 da numero uno. Nuovo ranking Atp con otto azzurri tra i primi cento

Jannik Sinner ha completato la 76ma settimana da numero 1 del mondo in carriera. L'azzurro guida il gruppo di sei italiani tra i primi 50 del mondo: solo gli USA ne possono contare di più. Questa è anche la settimana del primo torneo da Top 10 di Flavio Cobolli, impegnato a Halle: al primo turno sfiderà Frances Tiafoe. Otto i Top 100 azzurri questa settimana nel ranking ATP. Il movimento più significativo l'ha compiuto Mattia Bellucci, che ha guadagnato quattro posizioni grazie al quarto di finale a Stoccarda, il suo primo sull'erba. Il lombardo, anche lui in campo a Halle dopo aver superato le qualificazioni, è numero 74 del mondo. Per quanto riguarda i giocatori italiani, da segnalare il best ranking di Federico Cinà (n. 181, +4) grazie alla semifinale al Challenger di Bratislava. Pochi i movimenti tra i Top 20 rispetto alla classifica della scorsa settimana. Daniil Medvedev supera Novak Djokovic e sale alla posizione numero 7.