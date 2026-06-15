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Sinner, settimana 76 da numero uno. Nuovo ranking Atp con otto azzurri tra i primi cento

Cobolli stabile al decimo posto. Il movimento più significativo l'ha compiuto Mattia Bellucci
2 min
Ranking AtpsinnerCobolli

Jannik Sinner ha completato la 76ma settimana da numero 1 del mondo in carriera. L'azzurro guida il gruppo di sei italiani tra i primi 50 del mondo: solo gli USA ne possono contare di più. Questa è anche la settimana del primo torneo da Top 10 di Flavio Cobolli, impegnato a Halle: al primo turno sfiderà Frances Tiafoe. Otto i Top 100 azzurri questa settimana nel ranking ATP. Il movimento più significativo l'ha compiuto Mattia Bellucci, che ha guadagnato quattro posizioni grazie al quarto di finale a Stoccarda, il suo primo sull'erba. Il lombardo, anche lui in campo a Halle dopo aver superato le qualificazioni, è numero 74 del mondo. Per quanto riguarda i giocatori italiani, da segnalare il best ranking di Federico Cinà (n. 181, +4) grazie alla semifinale al Challenger di Bratislava. Pochi i movimenti tra i Top 20 rispetto alla classifica della scorsa settimana. Daniil Medvedev supera Novak Djokovic e sale alla posizione numero 7.

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La top ten del ranking Atp

Questa la top ten del ranking Atp: 1 (=0) Jannik Sinner (ITA) 13.500 punti; 2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 9.960; 3 (=0) Alexander Zverev (GER) 7.190; 4 (=0) Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.390; 5 (=0) Ben Shelton (USA) 4.070; 6 (=0) Alex de Minaur (AUS) 4.060; 7 (+1) Daniil Medvedev 3.810; 8 (-1) Novak Djokovic (SRB) 3.760; 9 (=0) Taylor Fritz (USA) 3.635; 10 (=0) Flavio Cobolli (ITA) 3.540. 

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