Sinner a Wimbledon: primo allenamento sull'erba dell'All England club poi foto al campo centrale

Un titolo da difendere. Quasi sicuramente il più prestigioso, certamente uno dei più importanti nella storia dello sport italiano. Jannik Sinner torna in campo all'All England Club per iniziare la preparazione all'esordio di Wimbledon, al via il 29 giugno con finale in programma il 12 luglio. Lo fa dopo avere saltato il 500 di Halle e dopo aver sepolto sotto la torrida terra di Parigi il sogno del Roland Garros che come già nella carriera di altri campioni si è rivelato lo Slam maledetto. Anche a Londra, il numero 1 al mondo sarà "orfano" del rivale Carlos Alcaraz. Perché se è vero che l'uno tira fuori il meglio dall'altro, agli occhi dei più maliziosi l'assenza del 7 volte campione Major dovrebbe anche in questa occasione spianare la strada all'azzurro quantomeno verso la finale. Come se nello sport l'avversario fosse l'unico da battere. A Parigi, Sinner si è arreso ai limiti del proprio corpo. Limiti sopraggiunti dopo avere infiammato la stagione con 5 Masters 1000 consecutivi.