Sinner a Wimbledon: primo allenamento sull'erba dell'All England club poi foto al campo centrale

Un titolo da difendere. Quasi sicuramente il più prestigioso, certamente uno dei più importanti nella storia dello sport italiano. Jannik Sinner torna in campo all'All England Club per iniziare la preparazione all'esordio di Wimbledon, al via il 29 giugno con finale in programma il 12 luglio. Lo fa dopo avere saltato il 500 di Halle e dopo aver sepolto sotto la torrida terra di Parigi il sogno del Roland Garros che come già nella carriera di altri campioni si è rivelato lo Slam maledetto. Anche a Londra, il numero 1 al mondo sarà "orfano" del rivale Carlos Alcaraz. Perché se è vero che l'uno tira fuori il meglio dall'altro, agli occhi dei più maliziosi l'assenza del 7 volte campione Major dovrebbe anche in questa occasione spianare la strada all'azzurro quantomeno verso la finale. Come se nello sport l'avversario fosse l'unico da battere. A Parigi, Sinner si è arreso ai limiti del proprio corpo. Limiti sopraggiunti dopo avere infiammato la stagione con 5 Masters 1000 consecutivi.
"Il campione in carica torna sull'erba"
Fatti tutti gli accertamenti del caso, il campione in carica punta ora ad misurarsi con il caldo di Londra al meglio della condizione. Questa volta, l'altoatesino ha scelto di preservarsi dopo le sedute forzate di Parigi, dove per adattarsi al caldo equatoriale si era allenato durante le ore più calde, raggiungendo direttamente Church Road senza disputare il 500 tedesco. E a giudicare dal video diffuso dai canal social ufficiali di Wimbledon, Sinner è apparso non soltanto in una ritrovata condizione fisica, ma anche con il giusto stato d'animo.
Già noto palleggiatore (è uno dei suoi passatempi preferiti prima di scendere in campo) il leader del ranking mondiale è stato infatti ripreso mentre esibisce durante l'allenamento le sue abilità di "micro-palleggio" con una pallina da tennis. "Defending champion back on the grass. Hi, Jannik!" ("Il campione in carica torna sull'erba. Ciao, Jannik!"), scrive l'organizzazione del torneo. E ancora, in un altro video, il defending champion viene ripreso mentre visita dagli spalti il Centre Court, dove il 13 luglio 2025 portò il tricolore a Londra grazie all'indimenticato score 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.