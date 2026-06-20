Sinner e la prova di Robin Hood: erba, afa e il mistero del suo corpo

Jannik Sinner entra nel club di tennis più verde ed esclusivo al mondo e incamera aria pulitissima, ad alto tasso adrenalinico. Perché se è vero, come sosteneva Yves Saint Laurent, che “Il profumo è il fratello del respiro”, risentire l’odore di quell’erba dove un anno fa ha vissuto l’apice della sua fantastica carriera deve aver avuto il potere di restituirgli un po’ di quella serenità che il fattaccio del Roland Garros ha eroso. Già, quell’improvviso blackout energetico non imputabile al caldo ma a qualcos’altro che ha mandato in cortocircuito il suo corpo. Atterrato a Londra giovedì, ha iniziato a testare i campi in erba per riprendere confidenza con una superficie infida nel proprio Dna. Non a caso prima dell’appuntamento con la A maiuscola sul verde si disputano una serie di tornei minori tra 250 e 500 che però Jannik ha preferito disertare per permettere un completo reset non solo fisico ma anche mentale. E allora ecco il compromesso che gli permetterà lunedì di debuttare nel match d’apertura sul Centrale riservato al campione in carica senza essere completamente a digiuno dai fili d’erba. Nella prossima settimana, da martedì a sabato, prenderà parte al torneo esibizione dell’Hurlingham Club di Londra “Giorgio Armani Tennis Classic” che vedrà tra i protagonisti anche il recente finalista del Roland Garros, Flavio Cobolli e l’altro azzurro Luciano Darderi. Un antipasto gustosissimo per lui, che potrà saggiare il suo grado di confidenza con la superficie e per i tifosi, che potranno goderselo in diretta televisiva su Supertennis.