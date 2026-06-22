"Non difendo Wimbledon", Sinner con un concetto chiaro: "Il tennis ne ha bisogno"

Le parole di Sinner

Sulla presenza della famiglia ai tornei, Sinner ha spiegato: “Non sono superstizioso sulla loro presenza, quello non c’entra. Non sempre riescono a esserci perché sono molto impegnati anche loro per lavoro. In famiglia siamo così, ci supportiamo sempre quando serve, ma ci lasciamo anche spazio a vicenda. E a casa non parliamo mai di tennis“. Sinner ha cominciato a ricevere anche le attenzioni del mondo della moda. La sua campagna pubblicitaria con Gucci è diventata virale: “Ho imparato molto sulla moda negli ultimi cinque anni. Capisco meglio quel mondo e come funziona. Il mio stile si sta ancora sviluppando ma per fortuna sono affiancato da persone che sanno cosa mi piace”.