"Non difendo Wimbledon", Sinner con un concetto chiaro: "Il tennis ne ha bisogno"

Jannik Sinner è stato intervistato dalla rivista Vogue, prima di cercare di difendere il titolo a Wimbledon, vinto nel 2025 in finale con Carlos Alcaraz, costretto a saltare anche questo Slam a causa del suo infortunio: “Il tennis ha bisogno di Carlos. Gli auguro una pronta guarigione, so che ha un grande team lo aiuterà tanto. Approccerò il torneo come ogni altro. Dico sempre che i punti non si difendono, bisogna provare a farli. I primi match saranno molto difficili, ma se riesco a superarli so di poter trovare fiducia sull’erba".
"Dopo il Roland Garros..."
Poi sul periodo post Roland Garros ha dichiarato: “Dopo la sconfitta a Parigi mi sono preso una settimana di famiglia e amici, era molto importante per me. Poi ho fatto un bel blocco di allenamento necessario per tornare forte come prima, e ho recuperato bene. La cosa fondamentale per me rimane essere mentalmente al meglio: sono molto contento di essere qui a Londra e della condizione di avvicinamento al torneo”.
Le parole di Sinner
Sulla presenza della famiglia ai tornei, Sinner ha spiegato: “Non sono superstizioso sulla loro presenza, quello non c’entra. Non sempre riescono a esserci perché sono molto impegnati anche loro per lavoro. In famiglia siamo così, ci supportiamo sempre quando serve, ma ci lasciamo anche spazio a vicenda. E a casa non parliamo mai di tennis“. Sinner ha cominciato a ricevere anche le attenzioni del mondo della moda. La sua campagna pubblicitaria con Gucci è diventata virale: “Ho imparato molto sulla moda negli ultimi cinque anni. Capisco meglio quel mondo e come funziona. Il mio stile si sta ancora sviluppando ma per fortuna sono affiancato da persone che sanno cosa mi piace”.
Appuntamento al Giorgio Armani Tennis Classics
La campagna pubblciitaria ha messo Sinner al centro di una comunicazione "Made In Italy": “Sono molto orgoglioso di essere italiano. Sono cresciuto nelle montagne, ma il bello dell’Italia è che c’è di tutto. Gli sport sono molto importanti nella nostra cultura e adoro l’entusiasmo del pubblico quando gioco davanti a loro”. Quando tornerà in campo Sinner? Prima dell'inizio di Wimbledon, Sinner parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classics che si terrà presso il prestigioso Hurlingham Club di Londra dal 23 al 27 giugno. Insieme a Sinner ci saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Casper Ruud e alcuni campioni del passato come Flavia Pennetta, David Ferrer e Michael Chang.
Jannik Sinner è stato intervistato dalla rivista Vogue, prima di cercare di difendere il titolo a Wimbledon, vinto nel 2025 in finale con Carlos Alcaraz, costretto a saltare anche questo Slam a causa del suo infortunio: “Il tennis ha bisogno di Carlos. Gli auguro una pronta guarigione, so che ha un grande team lo aiuterà tanto. Approccerò il torneo come ogni altro. Dico sempre che i punti non si difendono, bisogna provare a farli. I primi match saranno molto difficili, ma se riesco a superarli so di poter trovare fiducia sull’erba".
"Dopo il Roland Garros..."
Poi sul periodo post Roland Garros ha dichiarato: “Dopo la sconfitta a Parigi mi sono preso una settimana di famiglia e amici, era molto importante per me. Poi ho fatto un bel blocco di allenamento necessario per tornare forte come prima, e ho recuperato bene. La cosa fondamentale per me rimane essere mentalmente al meglio: sono molto contento di essere qui a Londra e della condizione di avvicinamento al torneo”.