Sorteggio Wimbledon, da Sinner e Paolini a Berrettini e Cobolli: data, orario e gli azzurri presenti

Jannik Sinner è a Londra da due giorni a inizia a prendere confidenza con i campi in erba. Il numero 1 del mondo sarà chiamato a confermare il titolo vinto a Wimbledon, primo italiano a riuscirci in singolare maschile, dal prossimo 29 giugno. L'azzurro ha svolto finora un primo allenamento sull'erba dell'All England Club, come documentano i social ufficiali del torneo che hanno pubblicato un breve video in cui si vede un piccolo show con Sinner protagonista tra colpi di racchetta e palleggi con i piedi. In un altro post si vede Sinner salire sulle tribune e immortalare il Centre Court dove un anno fa ha sollevato il trofeo. Prima di debuttare ai Championships, Jannik parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic, prestigiosa esibizione all'Hurlingham Club che sarà trasmessa in diretta e in chiaro, in esclusiva, su SuperTennis dal 23 al 27 giugno. Alla manifestazione prenderanno parte anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Lo storico torneo londinese avrà come teste di serie Jannik Sinner e Alexander Zverev, con Carlos Alcaraz grande assente di turno, e Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina.