Sorteggio Wimbledon, da Sinner e Paolini a Berrettini e Cobolli: data, orario e gli azzurri presenti

Jannik Sinner è a Londra da due giorni a inizia a prendere confidenza con i campi in erba. Il numero 1 del mondo sarà chiamato a confermare il titolo vinto a Wimbledon, primo italiano a riuscirci in singolare maschile, dal prossimo 29 giugno. L'azzurro ha svolto finora un primo allenamento sull'erba dell'All England Club, come documentano i social ufficiali del torneo che hanno pubblicato un breve video in cui si vede un piccolo show con Sinner protagonista tra colpi di racchetta e palleggi con i piedi. In un altro post si vede Sinner salire sulle tribune e immortalare il Centre Court dove un anno fa ha sollevato il trofeo. Prima di debuttare ai Championships, Jannik parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic, prestigiosa esibizione all'Hurlingham Club che sarà trasmessa in diretta e in chiaro, in esclusiva, su SuperTennis dal 23 al 27 giugno. Alla manifestazione prenderanno parte anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Lo storico torneo londinese avrà come teste di serie Jannik Sinner e Alexander Zverev, con Carlos Alcaraz grande assente di turno, e Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina.
Sorteggio Wimbledon: date e orari
Il sorteggio del tanto atteso Major londinese andrà in scena venerdì 26 giugno a partire dalle ore 11 italiane, con ulteriori informazioni in merito alla trasmissione in diretta che saranno rese note successivamente.
Wimbledon 2026: dove vedere il torneo
La competizione tanto attesa prenderà il via il prossimo 29 giugno. Tutte le gare del torneo londinese saranno visibili in diretta via satellite su Sky Sport e in streaming sulle applicazioni SkyGo e NOWTv.
Sinner, Cobolli e non solo: gli Azzurri in gara a Londra
Jannik Sinner, come affermato precedentemente, sarà la testa di serie n.1 a Wimbledon, torneo in cui l'azzurro sarà chiamato a difendere il titolo. Ad accompagnare il numero uno al mondo a Londra ci saranno anche Flavio Cobolli - reduce dalla sconfitta in finale al Roland Garros contro Zverev -, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che dopo il ritiro allo Slam di Parigi ad un passo dalla semifinale, riuscirà a prendere parte al torneo londinese. Le Azzurre che scenderanno in campo sull'erba di Wimbledon saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.
Wimbledon 2026: calendario completo e le date
Il primo turno del torneo londinese prenderà il via il prossimo 29 giugno, coprendo anche il 30. Di seguito l'elenco completo delle date di Wimbledon, in riferimento al tennis maschile e femminile:
- 29-30 giugno: primo turno;
- 1-2 luglio: secondo turno;
- 3-4 luglio: terzo turno;
- 5-6 luglio: quarto turno;
- 7-8 luglio: quarti di finale;
- 9 luglio: semifinali femminili;
- 10 luglio: semifinali maschili;
- 11 luglio: finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile;
- 12 luglio: finale doppio femminile e finale singolare maschile.
Montepremi Wimbledon: torneo sempre più ricco
Sinner e gli altri azzurri in gara prenderanno parte al Major londinese con cifre da capogiro: la competizione prevede infatti un montepremi complessivo record di 64,2 milioni di sterline, pari a circa 75,8 milioni di euro. Rispetto allo scorso anno, il torneo ha subito un incremento del 20% in termini di ricchezza, rappresentando l'aumento annuale più consistente di sempre nella storia di Wimbledon. I vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile riceveranno infatti 3,6 milioni di sterline, circa 4,25 milioni di euro, con un aumento del 20% rispetto all'edizione 2025. Adeguamento economico che toccherà anche i finalisti, per i quali è previsto un compenso di 1,8 milioni di sterline, ovvero 2,12 milioni di euro circa. Ad essere aumentati sono anche i premi destinati ai giocatori eliminati dal torneo, a dimostrazione dell'attenzione dedicata dagli organizzatori ad una distribuzione più ampia delle risorse economiche nel corso del torneo.