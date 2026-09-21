Come brilla la Davis con Zverev e Alcaraz

Si è chiuso il lungo fine settimana del turno decisivo dei Qualifiers di Davis Cup che ha promosso alla Final 8 di Bologna , in programma dal 24 al 29 novembre prossimi, sette nazionali. Andranno ad unirsi all’Italia, già qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, e tre volte campione nelle ultime tre edizioni della prestigiosa competizione. L’ultima formazione a conquistare il biglietto per la grande kermesse di novembre è stata ieri la Spagna che, già in vantaggio per 2-0 dopo i singolari della prima giornata (vittorie di Merida e Jodar), ha sigillato la sfida contro il Cile, in trasferta, con il netto 6-0 6-3 inflitto nel doppio da Munar e Martinez a Tabilo e Barrios Vera. Cile che ha cercato un riscatto nel finale ma è stato solo un flash. Spagna, guidata dal capitano ed ex numero 3 del mondo, David Ferrer, che sarà una delle pretendenti al titolo. I dubbi in casa Spagna saranno come sempre legati alla presenza o meno di Carlos Alcaraz . Del lotto delle migliori farà parte anche la Germania di Alexander Zverev che ha superato 3-1, con due punti messi nel tabellino ieri, la Croazia.

"Sinner, meglio pensare al 2027..."

Il ranking Atp aggiornato

Zverev continua a vincere

Proprio Zverev, che continua la serie felice di successi, ha messo la parola fine alla contesa battendo 6-2 6-4 il talentuoso ma ancora acerbo Dino Prizmic. In precedenza, era stato il classico doppio tedesco, formato da Krawietz e Puetz a portare lo score sul 2-1. Nulla da fare per i pur forti croati Mektic e Pavic, fermati 7-5 6-2. Grande entusiasmo ad Halle per la vittoria dei padroni di casa. A segno anche la Gran Bretagna, per 4-0 contro l’Ecuador alla Copper Box Arena di Londra. Il 3-0 che di fatto ha deciso la sfida è giunto dal doppio, con Patten e Skupski vittoriosi 6-3 6-4 su Escobar e Hidalgo. La Gran Bretagna potrebbe essere una outsider nella fase finale a Bologna. Ci saranno anche i canadesi tra i protagonisti e certo non vorranno sfigurare. A Quebec City hanno avuto la meglio sulla Francia che era rientrata nella contesa con la vittoria in doppio. Il più conosciuto dei canadesi in campo, Felix Auger Aliassime, ha sconfitto nel singolare al termine decisivo il transalpino Rinderknech.

Domani il sorteggio

Nell’occasione il Canada ha scoperto Liam Draxl, autore in prima giornata del successo sullo stesso Rinderknech, che ha indirizzato in un certo senso la sfida verso i nordamericani. Le altre tre elette rispondono ai nomi della Repubblica Ceca, che ha estromesso dalla competizione, come già accaduto lo scorso anno, gli Stati Uniti; della Corea del Sud, un inedito per la Final 8 di Davis Cup, e dell’Austria. Corea del Sud che ha sconfitto l’India centrando il prestigioso traguardo e Austria che ha estromesso dalla Final 8 di Bologna l’accreditato Belgio di Zizou Bergs, lo scorso anno tra le nazioni protagoniste. Nel complesso lo spettacolo è assicurato e gli azzurri cercheranno di ripetersi ancora. Domani a Bologna è previsto il sorteggio e si sapranno gli accoppiamenti delle formazioni in lizza. La formula prevede un classico tabellone a eliminazione diretta partendo dai quarti di finale. Ogni “tie” si giocherà al meglio delle tre partite, ovvero in una sola giornata con due singolari e l’eventuale doppio decisivo.