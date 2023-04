Tennis, Internazionali d'Italia: si va verso l'edizione da record

L'edizione 2023 degli Internazionali d'Italia sarà da record. Ne è certo Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, che durante la "Road to Rome 2023" della 80esima edizione del torneo - che si svolgerà nella Capitale dal 10 al 21 maggio - ha sottolineato come "per la prima volta le associazioni che governano il tennis ci consentono di avere tornei da due settimane con il doppio dei giocatori e delle giocatrici. Un'opportunità che ci dà maggior prestigio, puntiamo ai 300 mila spettatori paganti e ai 20 milioni di incassi di biglietteria". Un'edizione speciale che vedrà protagonisti i migliori tennisti del circuito, impegnati sui campi del Foro Italico, in un torneo che è ormai a livello dei più grandi eventi tennistici del mondo. "Questo torneo vale 385 milioni di euro, valutazione data al torneo di Madrid che è gemello. Lo scorso anno era stato stimato in 285 milioni di euro; abbiamo avuto un incremento di vendite del 51% con più di 110 mila biglietti, di cui il 29% all'estero, e abbiamo già in cassa 11 milioni di euro", ha proseguito Binaghi. "Per la prima volta nella storia, in soli tre anni, poi, il torneo femminile avrà lo stesso montepremi di quello maschile, ossia 8,3 milioni di euro per ciascuno. E' il completamento di un percorso iniziato nel 2008 con Supertennis per dare al tennis femminile pari opportunità rispetto a quello maschile", ha concluso.