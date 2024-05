Super Darderi, prima impresa Italia a Roma: è tra i primi 50 del mondo

ROMA - Prosegue l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. Il tennista italiano ha sconfitto sulla Grand Stand Arena l'argentino Mariano Navone (numero 28 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un'ora e 33 minuti, successo doppiamente importante per Luciano che entra nella Top 50 (#48) dopo aver iniziato la stagione al numero 125. Gran primo set dell'azzurro che subisce il break (3-1) ma poi si scatena vincendo 5 game consecutivi vincendo la frazione in 46 minuti. L'argentino è in una spirale negativa che Darderi cavalca in pieno allungando ad 8 la striscia di game consecutivi per portarsi 3-0 ad inizio secondo set. La partita si gioca sul servizio del nativo di Villa Gesell che salva 3 palle breal al 7° gioco per portarsi 5-2 e poi strappare nuovamente il servizio all'argentino.