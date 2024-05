Jarry in semifinale agli Internazionali di Roma: Hurkacz ko in tre set

Nicolas Jarry si qualifica a sorpresa per le semifinali agli Internazionali d'Italia che si stanno svolgendo a Roma. Il sudamericano, 21ª testa di serie, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale. Jarry si è imposto in rimonta sul numero 6 del tabellone romano in tre set con il risultato finale di 3-6, 7-5, 6-4. Ora Nicolas, per accedere all'atto conclusivo del prestigioso torneo, dovrà vedersela con Tommy Paul che a sua volta che si è imposto in tre set su Hurkacz (7-5 3-6 6-3), autore dell'eliminazione di Rafa Nadal.