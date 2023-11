Djokovic, prima delle Nitto ATP Finals c'è Juve-Cagliari allo Stadium

Torino centro nevralgico dello sport: tra le Nitto ATP Finals e Juventus-Cagliari la città piemontese vive giorni di fermento. Gli otto qualificati sono arrivati e, dopo i sorteggi e le foto di rito, stanno svolgendo i primi allenamenti, pronti per l'esordio al Pala Alpitour. Eppure, tra uno scambio e l'altro, non perdono occasione per rilassarsi e concedersi qualche attimo di relax prima dell'inizio del torneo. E se Sinner e Alcaraz scelgono di dare spettacolo in centro, Novak Djokovic è sugli spalti dell'Allianz Stadium per godersi il match di Serie A tra i bianconeri e i sardi di Ranieri. Il serbo, tra le altre cose, non ha mai nascosto la sua passione per il calcio italiano (è tifoso del Milan), e così, dopo poco che è arrivato in Italia, ha trovato subito il modo per dedicare qualche ora a questo suo piacere. Il numero uno Atp è stato pizzicato in tribuna allo stadio e la Juventus su X non ha perso occasione per salutarlo.