La Juve e le Nitto Atp Finals, chi vince? Szczesny e Kean spiazzano tutti

TORINO - Sale l'attesa in città per il grande spettacolo della Nitto ATP Finals e anche in casa Juventus si inizia a fremere per poter assistere allo show del Pala AlpiTour in programma dal 12 al 19 novembre. Sul profilo Instagram del club bianconero, i calciatori di Allegri, pronti per scendere in campo per la seduta di allenamento, sono stati incalzati sulla domanda che circola a Torino in questi giorni: chi vincerà il torneo?