Djokovic-Rune: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

Cominciano le Nitto ATP Finals a Torino. Grande attesa per l'esordio di Sinner e di Djokovic. Il campione serbo, numero 1 al mondo e campione in carica, nel primo turno affronta Holger Rune, che è alla prima partecipazione al torneo riservato ai migliori otto della stagione. I due sono inseriti nel girone Verde con l'altoatesino e Tsitsipas. Djokovic e Rune scenderanno in campo nella sessione serale, non prima delle ore 21.