Vlahovic al Pala Alpitour per la prima di Djokovic alle Nitto ATP Finals

Sempre a Torino e sempre sugli spalti, da quelli dell'Allianz Stadium a quelli del Pala Alpitour. Ieri sera Djokovic ha fatto il tifo per Vlahovic e Kostic durante Juve-Cagliari, questa sera è Dusan a fare il tifo per Nole. Dopo la partita i due calciatori bianconeri si sono fatti immortalare insieme al connazionale, augurandogli un grande in bocca al lupo per il match d'esordio alle Nitto ATP Finals contro Rune. Le telecamere hanno pizzicato un concentratissimo Dusan in tribuna, anche se non è l'unico calciatore della Juve al Pala Alpitour. C'è sicuramente anche Danilo che ha documentato tutto sui social, postando una foto di Djokovic.