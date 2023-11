Colpaccio Zverev alle Nitto ATP Finals! Alcaraz ko in tre set

Le Nitto ATP Finals di Torino sono pronte a proseguire con le sfide del Gruppo Rosso dopo i primi due match andati in scena ieri. Il torneo è stato infatti aperto da Jannik Sinner che si è imposto con il risultato di 6-4 6-4 su Tsitsipas, mentre in serata è toccato a Djokovic, vincente per 7-6 6-7 6-3 su Rune. Nella gara odierna, Zverev si è imposto in tre set su Alcaraz, rimontando il vantaggio dello spagnolo con gli ultimi due set vinti 6-3 6-4. In classifica, il tennista tedesco vola in testa al Gruppo B in attesa dell'altra sfida tra Medvedev e Rublev.