Sinner qualificato in semifinale se…: cosa serve dopo l’impresa su Djokovic

Jannik Sinner si è reso protagonista di una vera e propria impresa alle Nitto ATP Finals battendo Novak Djokovic con il punteggio finale di 7-5 6-7 7-6. Nonostante il successo di ieri e la vittoria all'esordio contro Tsitsipas, l'altoatesino non è ancora sicuro al 100% di strappare un pass per le semifinali al Pala Alpitour di Torino. Giovedì Jannik se la vedrà con Rune, che nell'ultimo turno ha beneficiato del ritiro dopo appena tre game proprio di Tsitsipas, mentre Nole affronterà la prima riserva Hurkacz. I criteri presi in considerazione per la classifica finale sono in primis il maggior numero di vittorie, poi si considera il maggior numero di game giocati e infine, se due giocatori sono in parità, si prende in considerazione lo scontro diretto.