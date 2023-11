Nitto ATP Finals, Alcaraz domina e resta in corsa: Rublev eliminato

TORINO - Prosegue il programma delle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo il capolavoro di Jannik Sinner contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, Alcaraz supera il russo Rublev nella sfida da dentro o fuori del girone rosso. Dopo le sconfitte al debutto, lo spagnolo contro Zverev e il russo contro il connazionale Medvedev, il numero due al mondo riscatta il brutto esordio e in poco più di un'ora si sbarazza di un Rublev che anche nel match odierno non è riuscito a mostrare il suo tennis. Alcaraz resta in corsa in attesa del match tra Medvedev e Zverev, saluta la competizione Rublev che con il secondo ko esce da qualsiasi discorso qualificazione per le semifinali.