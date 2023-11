Rune vince con Tsitsipas ma un dettaglio può pesare per la qualificazione

TORINO - Stefanos Tsitsipas resiste 17 minuti prima di alzare bandiera bianca. Un finale annunciato e amaro, il pubblico lo definisce scandaloso. Che sia per ingenuità o altro. Le sue decise smentite sui problemi fisici erano di rito. Gli allenamenti interrotti da venerdì scorso lo indicavano. Avrebbe potuto lasciare spazio alla riserva Hurkacz, concedendogli una chance. E non è possibile che 82mila dollari di differenza (162mila e 244) tra lo scendere in campo per la seconda partita o meno possano aver indotto il greco a rimediare una figuraccia planetaria, al netto delle precarie condizioni della sua schiena, la quarta vertebra, la spalla. Tre giochi, 2-1 per Rune e stop. Ercolino Holger conquista una vittoria per due set a zero, ma con uno 0-0 nei game. Stefanos si giustifica e si scusa: "Mi sono allenato poco in questi giorni, provavo dolore. Credo che questa situazione sia dovuta ai troppi impegni e al logorio. Il dolore si è accentuato in riscaldamento e ho capito che non avrei potuto finire il match".