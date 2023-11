Sinner in semifinale: quando e dove vedere la sfida delle Nitto ATP Finals

TORINO - Il set, l'unico nel ko per 2-1, vinto da Hurkacz contro Djokovic ha permesso a Jannik Sinner di staccare il pass prima ancora di giocatore l'ultima gara del girone poi vinta contro Rune , che gli ha garantito il passaggio da primo del girone (salvando Nole) per le semifinali delle Nitto ATP Finals , in corso di svolgimento al Pala Alpitour di Torino.

Sinner, quando si giocano le semifinali

Le semifinali delle Nitto ATP Finals di Torino sono in programma, entrambe, sabato 18 novembre. Il primo match nella sessione pomeridiana mentre il secondo in quella serale. In attesa del calendario ufficiale per gli orari definitivi, la copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport e a Rai2. Come sempre, potrete seguire le semifinali in diretta testuale su Tuttosport.com.