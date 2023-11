L’allenamento di Sinner confermato: la schiena è ok, alle 16 in campo

Jannik Sinner svolgerà l'allenamento previsto per le 16. Sembra dunque superato il piccolo problema alla schiena avvertito nel corso del secondo set della sfida contro Rune . L'azzurro, durante la sfida contro il danese che ha chiuso i match del gruppo Verde , è stato inquadrato più volte dalle telecamere mentre cercava di dare sollievo alla parte bassa della schiena . Momenti che hanno preoccupato un po' tutti e che sono arrivati contestualmente al calo di Sinner che ha permesso a Rune di rientrare in partita. Poi però con il passare dei game il dolore è sembrato essere meno intenso e nel terzo set il campione azzurro ha ripreso il controllo della partita, chiudendo sul 6-4 grazie alle sue magie .

Le parole di Sinner e l'allenamento confermato

Nel post partita l'azzurro ai microfoni di Sky Sport aveva già tranquillizzato tutti: "La schiena sta bene, ho sentito solo una piccola botta ma è sparita. Forse era la tensione, non ho chiamato neanche il fisioterapista. Non mi sono preoccupato. Sono messo bene a benzina. È importante essere in semifinale, il pubblico mi dà tanta energia". Ora però è arrivata anche la conferma ufficiale, con l'allenamento di Sinner che andrà in scena regolamente alle 16, come già previsto subito dopo il match contro Rune.