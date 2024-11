Sinner alza la Coppa di numero 1 del tennis e ammette: "Non l'avrei mai pensato"

Luogo migliore non pteva esserci per incoronare Jannik Sinner numero 1 del mondo. All'Inalpi Arena, il tennista altoatesino è stato premiato per aver chiuso un 2024 straordinario al primo posto nel ranking. Dopo Djokovic e Alcaraz è proprio il fenomeno azzurro a conquistare il prestigioso titolo, ricevuto dalle mani di Boris Becker. in una settimana che lo vedrà protagonista nel torneo dei maestri dopo l'ottimo esordio contro Alex De Minaur. Un ultimo torneo per confermarsi il migliore di tutti in un anno che ha dominato, con la vittoria di due slam (Australian Open e Us Open) e di tre Atp Masters 1000, e che lo ha portato ad essere eletto Re del tennis. Ora lo attende il secondo match contro Fritz , ma Jannik si concede una sera per emozionarsi con il suo pubblico.

Le parole di Sinner

"Non c'è posto più bello di festeggiare questo trofeo, Torino è sempre stato speciale dove ho esordito in Coppa Davis e giocato qui tre volte, festeggiare con tutti voi è davvero speciale", ha detto Sinner. Pubblico in delirio per il numero 1 del mondo, il primo italiano a raggiungere questo traguardo incredibile: "Questo è un club molto molto esclusivo, ne fanno parte solo 29 persone. Quando ero giovane non pensavo di arrivare a questo punto, ma piano piano e con tanto lavoro ci sono arrivato". "Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio team e tutti quelli che mi supportano. Grazie anche ai tifosi", ha aggiunto ancora Sinner: "E' una occasione speciale ricevere il premio qui in Italia". Tanta emozione per Jannik e anche per sua madre che non è riuscita a trattenere le lacrime in questa notte speciale.