Sinner stratosferico, è in finale alle Atp Finals! Ruud si arrende in due set

TORINO - Jannik Sinner domina il suo match di semifinale contro Casper Ruud e torna per il secondo anno consecutivo alla finale delle Nitto ATP Finals di Torino dove affronterà Taylor Fritz . Il numero 1 al mondo si è imposto, ancora, in due set piegando il norvegese con il punteggio di 6-1 , 6-2 in 68 minuti. Il tennista italiano prende subito le redini del 1° set con un parziale di 12 punti a 3 per portarsi 3-0, salva due palle break al 5° gioco (graziato anche da un brutto errore di Ruud) e non si gira più per chiudere addirittura 6-1 in 30 minuti! Nel 2° set Ruud lotta come può ma al 5° gioco, dopo aver salvato 3 palle break, è costretto ad alzare bandiera bianca.

Sinner: "Sono stato bravo mentalmente sul 15-40"

Le parole a caldo del numero 1 del mondo nel post-partita: "È molto speciale giocare qua per me, è un torneo molto importante. L'anno scorso abbiamo perso in finale, quest'anno ci risiamo, riproviamo un'altra volta a far meglio di come è andato l'anno scorso. A prescindere dal risultato di domani è stata di nuovo una settimana piena di emozioni, piena di momenti bellissimi, quindi grazie mille a tutti veramente, vuol dire tanto per me - aggiunge - Sto solo provando di giocare il 100% in qualsiasi giorno e il risultato non posso controllare, posso solo controllare di come sto in campo, di quanta energia posso usare di tutti voi. Il resto è molto imprevedibile questo sport, quindi credo che oggi sia stata una partita che non si poteva complicare, perché comunque ero sopra con un break 15-40, se perdo quel game lì poi magari il momento può cambiare la partita. Invece sono stato bravo a restare lì mentalmente, poi nel secondo ho cercato di alzare il livello che sono riuscito e quindi sono molto contento".

Le parole di Sinner a Sky

Fresco della vittoria contro Ruud e della finale appena conquistata, Jannik Sinner ha parlato così ai microfoni di di Sky: "Ho cercato di essere molto concreto nelle mie scelte che devo fare in campo, potevo servire meglio a tratti, però in generale è stato veramente un'ottima partita. Sono riuscito a breakarlo molto molto presto in tutti i due set, che poi comunque ti dà confidenza per poi finire. Quindi sono contento di questa prestazione" - ha dichiarato a proposito della partita.

Sulla finale contro Fritz: "Starò molto attento su quello che posso controllare, quello che devo controllare, poi il resto sai, non so mai cosa esce. Però sono di nuovo contento di essere in questa posizione, è una finale importante per me, per la mia carriera di nuovo, devo provare almeno a giocare bene qua e poi vediamo". E infine un messaggio ai suoi tifosi: "Abbiamo già perso la finale qua, quindi vediamo come va domani. Però sicuramente, a prescindere dal risultato, vi voglio ringraziare del vostro supporto, della vostra carica che mi date tutti i giorni. Speriamo che domani sarà una bella giornata, poi vediamo cosa ne esce".