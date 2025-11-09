Alcaraz, che schiaffo a Musetti! "Djokovic mi ha ucciso", poi la frase sull'italiano

TORINO - Carlos Alcaraz inaugura le Nitto Atp Finals 2025 con un netto successo contro Alex De Minaur . Lo spagnolo si è detto molto soddisfatto sia del suo gioco che della superficie: "Sono davvero contento del livello a cui ho giocato oggi. Il primo incontro non è mai facile. Dopo la partita, mi rendo conto che questa è stata la mia prima vittoria nel 'round robin' il primo giorno. Su questa superficie Alex è davvero pericoloso con la sua velocità, i suoi colpi, il suo stile. Quindi sono davvero contento di essere rimasto lì a giocare buoni colpi, buoni punti e a vincere in due set", ha aggiunto lo spagnolo. Posegue: "Alex è super veloce, ecco perché è davvero difficile giocare contro di lui. Devi vincere il punto tre, quattro volte ogni volta. Il campo l'ho trovato più veloce, molto più veloce di Parigi, e ho dovuto adattarmi. A dire il vero, credo che mi piaccia. È abbastanza sorprendente come possa cambiare in una sola settimana la velocità del campo".

"No Djokovic? Sarò sincero"

Nel Gruppo Connors non andrà in scena il big match tra Carlos e Novak Djokovic per via del forfait del serbo dopo aver trionfato ad Atene. Alcaraz quindi affronterà l'azzurro Lorenzo Musetti: "Avere uno come Novak nel gruppo è sempre dura. La sua esperienza in questo torneo e il suo livello sui campi indoor è piuttosto buona. Ho perso contro di lui nel 2023 e ho giocato alla grande. Mi ha distrutto. A essere onesto, preferisco giocare con Lorenzo. Non mentirò".

Su Musetti: "Se è qui se lo merita per il livello che ha messo in campo nei tornei che ha disputato quest'anno e per la qualità che ha mostrato, davvero alta - ha aggiunto lo spagnolo - Vedremo come andrà e come si adatterà, ma sono sicuro che farà bene".