Sinner-Lehecka, diretta Roland Garros: il risultato in tempo reale

Superato Richard Gasquet in 3 set (6-3, 6-0, 6-4) , Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros nell'incontro valido per il terzo turno del Major di Parigi. Il numero 1 al mondo è atteso sul rosso del Lenglen - impegnato dalle ore 11 da Mirra Andreeva e Julija Putintseva - contro il numero 34 Atp Jiri Lehecka , reduce a sua volta dal successo di Alejandro Davidovich Fokina (6-3, 3-6, 6-1, 6-2). Il vincitore raggiungerà Andrej Rublev , avanzato direttamente agli ottavi in seguito al ritiro di Arthur Fils .

12:27

Andreeva batte Putintseva: a breve Sinner-Lehecka

La numero 6 al mondo supera la kazaka con lo score 6-3, 6-1. A breve in campo sul Lenglen il campione azzurro insieme al ceco numero 34 Atp.

12:23

Andreeva in fuga

Dopo aver chiuso il primo set per 6-3, la russa è in fuga per il match con lo score di 4-1.

12:20

Musetti ritrova Rune

A contendere l’accesso agli ottavi al numero 7 al mondo è il numero 10 Rune - reduce da una doppia infezione alla gola e all’intestino che gli è costata la partecipazione ad Amburgo - . L’azzurro ha raggiunto il terzo turno aggiudicandosi i match contro Hanfmann, Galan e Navone, mentre il danese ha avuto la meglio contro Bautista Agut, Nava e Halys. Terzo precedente fra i due, dopo i successi di Rune nel 2023 al Queen’s e nel 2024 a Indian Wells.

12:15

Cobolli all’esame Zverev

Atteso sul rosso di Parigi anche Cobolli. Il numero 25 ATP (al 31 maggio), già campione ad Amburgo, affronta il numero 3 al mondo Zverev sul centrale (dove alle ore 12 scenderanno in campo Pegula e Vondrousova) L’azzurro è reduce dai successi su Cilic e Arnaldi, mentre il tedesco ha raggiunto il terzo turno superando Tien e De Jong. I due si affrontano per la prima volta in carriera.

12:05

I top 10 eliminati a Parigi

Sono 3 I top 10 che hanno lasciato il Roland Garros dopo i primi 2 turni. Eliminati dallo Slam di Parigi, Ruud (ora 14º), Fritz (ora 5º) e De Minaur (ora 10º).

11:55

Andreeva e Putintseva prima di Sinner-Lehecka

Ad occupare il Lenglen prima del match Sinner-Lehecka sono Andreeva e Putintseva, impegnate nell'incontro valido per l’accesso agli ottavi del singolare femminile: la russa numero 6 Wta conduce il match per 6-3.

11:50

Lehecka campione a Brisbane

La stagione del numero 34 Atp, coetaneo di Sinner, ha già conosciuto la conquista di un titolo, con il trionfo di Brisbane in finale contro Opelka, ritiratosi al primo set. Ben noto il trionfo stagionale del numero 1, che allo Slam di Melbourne ha difeso il titolo prima di essere costretto fuori dal campo per i successivi 3 mesi.

11:45

Lehecka al suo 6º Roland Garros

Il ceco scende in campo sul rosso di Parigi per la sesta volta in carriera. In questa edizione, ha superato all’esordio Thompson per 6-4, 6-2, 6-1. Poi, il successo al quarto set contro Davidovich Fokina con il finale di (6-3, 3-6, 6-1, 6-2).

11:35

Il cammino di Sinner a Parigi

Superato il giullare Rinderknech all’esordio (6-4, 6-3, 7-5), Sinner si è poi aggiudicato il secondo turno contro Gasquet, ritiratosi ufficialmente al termine del match e a cui il campione azzurro ha riservato un omaggio alla carriera dell’ex numero 7 al mondo: "Tutti si ricorderanno di te dopo il ritiro, congratulazioni per la carriera, ma soprattutto per la persona che sei. Ti auguro il meglio per il futuro".

11:30

Sinner-Lehecka: i precedenti

Sinner e Lehecka si affrontano per terza volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta il doppio vantaggio dell'azzurro, che ha rimediato il primo successo nel 2024 ai quarti di finale di Indian Wells, dove si è imposto con un doppio 6-3. Così anche ai quarti di Pechino dello stesso anno, risolti con lo score finale 6-2, 7-6(6).

Roland Garros, Parigi.