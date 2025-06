Lois Boisson e Sinner, la favola del Roland Garros: Jannik la allena, lei fa l’impresa della vita

Le parole di Lois Boisson

"Quello che sto facendo qui è pazzesco, sto sfruttando al massimo la situazione e spero di arrivare fino in fondo". Così la tennista Lois Boisson dopo la qualificazione a sorpresa per la semifinale del Roland Garros ai danni di Mirra Andreeva. "Credo di aver corso un po' troppo perché ero così tesa che non riuscivo a far uscire bene la palla dalla racchetta ma poi ho lottato, con il primo set che è stato super intenso, per questo ho fatto molta fatica all'inizio del secondo. Poi finalmente sono riuscita a rimettermi in sesto e a finire bene il match. La routine non cambierà, ho la stessa dall'inizio del torneo, quindi c'è anche un po' di superstizione. Cercherò di recuperare il più possibile, farò fisioterapia dato che credo di avere sei fisioterapisti nel mio box, quindi ho quello che mi serve. Sarò pronta domani. Al momento del match point, mi sono detta di provarci, di non pensare al fatto che fosse un match point, ed è quello che sono riuscita a fare. Cerco di non lasciarmi andare emotivamente, di rimanere concentrata perché ci sono tante cose per la testa ed è per questo che lascio andare tutto alla fine della partita".