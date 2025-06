Sinner-Alcaraz, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale del Roland Garros in tempo reale

"Il tennis ha bisogno di rivalità ma non ci siamo solo io e Carlos". Questa volta a dirlo è lo stesso Jannik Sinner, invitato a rispondere nuovamente sulla rivalità con il suo vice in graduatoria Carlos Alcaraz. Così anche lo spagnolo, chiamato a più riprese a dire la sua in merito alla contesa del leadership mondiale, che ha già visto il 6 volte campione Slam accomodarsi in vetta per la prima volta nel settembre 2022. Domanda puntuale, obbligatoria tutte le volte che i tennisti classe 2001 e 2003 si ritrovano in finale. È successo a Roma 2025, a Pechino 2024 e prima ancora a Umago 2022. In tutte le occasioni si è lottato sul rosso, dove Carlos ha dimostrato di essere quel "ratto da terra" come Andre Agassi amava inquadrare gli avversari che per una vita hanno tormentato il suo cammino sulla polvere di Parigi prima consacrarsi definitivamente nel '99.